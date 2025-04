Dosi di marijuana e hashish e 1.050 euro in contanti: arrestato per spaccio un 31enne

I carabinieri di Milazzo hanno trovato le sostanze e materiale per il confezionamento nell'abitazione dell'uomo

MILAZZO – Un 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dopo una perquisizione operata dai carabinieri di Milazzo e dal nucleo cinofili di Nicolosi. Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno sequestrato 110 grammi di marijuana e 12 di hashish già divisi in dosi. Accanto c’era anche materiale per il confezionamento a 1.050 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita di spaccio.

Inoltre i carabinieri hanno segnalato 3 persone alla Prefettura quali assuntori di droghe dopo averli trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana. Tutte le sostanze sono state inviate ai carabinieri del Ris di Messina. L’arresto dell’uomo è stato poi formalizzato in caserma.