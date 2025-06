Dramma di Santa Lucia, ci sono 4 indagati

Chi sono e perché sono stati avvisati. Lunedì la tragedia costata la vita alla piccola Elisa

Messina – Ci sono 4 indagati per la morte della piccola Elisa, volata dal balcone del primo piano della palazzina di Santa Lucia sopra Contesse insieme alla madre di 41 anni. La donna, sopravvissuta alla caduta da circa 4 metri d’altezza, è ancora ricoverata al Policlinico di Messina per le molte fratture riportate.

Chi sono gli indagati e perché

L’indagine penale intanto fa il suo corso obbligato e in vista dell’autopsia, affidata dalla sostituta procuratrice Giorgia Spiri alla professoressa Elvira Ventura Spagnolo, sono stati spiccati 4 avvisi di garanzia. Insieme alla donna, infatti, la Procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati anche il marito, lo psichiatra di riferimento della donna e il medico di base.

Un atto a tutela di tutti, in una fase di accertamenti tecnici irripetibili quale è l’esame medico legale, nel tentativo di verificare l’ipotesi che la donna soffrisse di depressione post parto.

Depressione post part sotto la lente

Depressione che l’avrebbe spinta a tentare un gesto estremo. Una patologia sottovalutata, non riconosciuta, o liquidata troppo in fretta? E’ questo ora lo scenario che gli investigatori devono approfondire, per escluderla o confermarla. Elisa aveva neppure 4 mesi quando è spirata, tra le braccia della madre.