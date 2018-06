4 kg di marijuana. Due arresti alla Caronte

Trasportavano dentro un borsone più di 4 kg di marijuana. Sono stati intercettati agli imbarcaderi della Caronte mentre con fare sospetto scendevano dalla nave per poi separarsi senza mai perdersi di vista e guardandosi intorno. La Polizia ha arrestato e portato al carcere di Gazzi il 22enne messinese Ernesto Paone e il 19enne egiziano Mahammed Naji. Avevano con sé un biglietto ferroviario della tratta Gioia Tauro (dove verosimilimente si erano riforniti) - Villa San Giovanni.

Altro arresto alla Stazione Centrale. Un 30enne marocchino, Mahzem Azzedine, ha scippato una donna ed è scappato ma è stato fermato dalla Polfer, con l'aiuto di un poliziotto della questura di Reggio Calabria, libero dal servizio, che lo ha bloccato e disarmato. La refurtiva è stata restituita, mentre l'uomo è stato portato al carcere di Gazzi.

Fermato anche un altro uomo che, ubriaco, era entrato con un coltello in un supermercato. E' stato disarmato da quanti erano presenti sul luogo ed è scappato per poi essere fermato dalla Polizia in via Cesare Battisti.