Droga in macchina e in casa, arrestato 33enne. Trovati 10mila euro sottovuoto

Erano nascosti nel cruscotto dell'auto di un catanese, a Letojanni

Era fermo in auto, in una zona frequentata da assuntori di droghe, a Letojanni. I carabinieri hanno trovato nel cruscotto e sequestrato due dosi di cocaina, dal peso totale di 18 grammi, oltre a 10mila euro in banconote di vario taglio, confezionate sottovuoto.

In casa dell’uomo, invece, un 33enne catanese con precedenti anche specifici, i militari hanno trovato e sequestrato 100 grammi di cocaina pura allo stato solido, 130 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, polvere usata per il taglio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

La droga è stata consegnata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio, mentre il 33enne è stato portato al carcere di Gazzi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.