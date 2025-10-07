Droga nascosta in un pannolino, vedono i carabinieri e la buttano. Due arrestati

I militari dell'Arma sono riusciti a recuperare il pannolino, dentro c'erano 90 grammi di cocaina

I carabinieri della Stazione di Graniti e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 23enne e un 32enne, già noti alle forze dell’ordine, che hanno tentato di sbarazzarsi di un involucro contenente della cocaina quando sono stati visti dalle pattuglie.

I due erano fermi in auto vicino allo svincolo di Giardini Naxos. Uno dei due, alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di un qualcosa che gettava oltre il ciglio della strada. I carabinieri hanno recuperato l’involucro, accertando che si trattava di un pannolino al cui interno erano nascosti circa 90 grammi di cocaina.

I due sono stati arrestati per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e portati ai domiciliari, in attesa di decisione del giudice.

La droga è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.