Scurria: “Tante liste a sostegno di Basile? Una prova di debolezza, è il sistema De Luca”

Il candidato di centrodestra: "La 'rivoluzione' non solo non c'è mai stata ma è diventata palesemente sistema. Io sul territorio per ascoltare i cittadini"

MESSINA – Il giorno dopo la presentazione delle 15 liste a sostegno dell’ex sindaco Federico Basile, ora candidato di Sud chiama Nord per lo stesso ruolo, Marcello Scurria è tornato all’attacco. Il candidato del centrodestra ha prima voluto augurare “una buona campagna elettorale a tutte le candidate e a tutti i candidati delle liste che sostengono Federico Basile”.

Scurria all’attacco: “Tante liste prova di debolezza”

Poi ha aggiunto: “Ribadisco che, da parte mia, ci saranno fermezza nelle posizioni, risposte pronte e critiche per le scelte sbagliate. Ma sempre nel rispetto dei toni. Avversari, ma non nemici perché Messina merita un confronto più alto”.

E infine l’attacco: “Per quanto riguarda il numero di liste presentate a sostegno di Basile ritengo che non sia una prova di forza, ma una prova di debolezza. Il ‘sistema De Luca’ si è manifestato con reclutamenti di ‘quelli che c’erano prima’ e ‘colletti bianchi’ che un tempo De Luca diceva di combattere politicamente. La ‘rivoluzione’ non solo non c’è mai stata, ma è diventata palesemente sistema. Io rimarrò sul territorio ad ascoltare i cittadini. Dare un senso alla politica e alle candidature per noi non significa riempire le liste per fare numero”.