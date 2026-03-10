 Messina. Nel 2027 i Pinguini Tattici Nucleari tornano allo stadio Franco Scoglio

martedì 10 Marzo 2026 - 14:20

Evento il 3 luglio, biglietti già disponibili

MESSINA – Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live – i Pinguini Tattici Nucleari annunciano oggi il Tour Stadi 2027, con cui la band tornerà a calcare i palchi dei principali stadi italiani la prossima estate per la terza volta.

I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Nel suo viaggio, il Tour stadi 2027 toccherà anche la Sicilia con la tappa che si terrà il 3 luglio a Messina, allo Stadio Franco Scoglio. Per loro si tratta di un ritorno. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, che lascerà il segno nell’estate 2027. Per quanto riguarda la data e la venue di Napoli verranno comunicate informazioni a breve. Altre sorprese verranno ancora annunciate nei prossimi mesi.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – TOUR STADI 2027

04 giugno 2027 – Bibione
08 giugno 2027 – Bologna
12 giugno 2027 – Torino
17 giugno 2027 – Milano
21 giugno 2027 – Padova
24 giugno 2027 – Bari

TBC – Napoli
03 luglio 2027 – Messina
08 luglio 2027 – Roma

Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy).

