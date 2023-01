Droga nascosta sotto la culla del neonato, 27enne in manette - Tempostretto

Blitz della Polizia al rione Taormina insieme al cane anti droga Ghismo

MESSINA – Oltre 300 grammi di marijuana e 30 grammi di hashish che, confezionati, avrebbero fruttato ben 1700 dosi da piazzare sul mercato della droga locale. E’ stato il fiuto dei cani antidroga della Questura di Reggio Calabria a consentire agli agenti delle Volanti di Messina di trovare la sostanza stupefacente nascosta in un’abitazione del rione Taormina. Il blitz, scattato ieri, ha portato all’arresto di un ventisettenne. L’accusa per loro è detenzione ai fini di spaccio.

Ghismo in servizio nel blitz anti droga al rione Taormina

La sostanza era nascosta in cinque grandi involucri termosaldati, parte dei quali nascosti ai piedi della culla di un neonato. In casa anche il materiale utile al confezionamento della droga. L’uomo, che ha una lunga lista di precedenti alle spalle, è ai domiciliari in attesa di processo per direttissima.

Al fiuto di Ghismo non sono sfuggiti neppure il panetto da 30 grammi di hashish, i semi di canapa in un barattolo e altri grammi di marijuana nascosti da un diciassettenne nella cassaforte di casa, sempre al rione Taormina. Il ragazzo è stato denunciato alla Procura dei Minori.