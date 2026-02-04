 Droga nell'armadio, 29enne fermato a Barcellona

Marco Olivieri

mercoledì 04 Febbraio 2026 - 18:50

Il blitz in casa dei Carabinieri che hanno trovato 2 panetti di hashish

Barcellona – E’ in cella in attesa delle decisioni del giudice il 29enne fermato dai Carabinieri di Barcellona dopo la perquisizione nella sua abitazione.

Hashish in camera da letto

Qui, in camera da letto, i militari hanno trovato due panetti di hashish, un bilancino di precisione e un astuccio con 370 euro in contanti. Lo stupefacente, del peso di circa 200 grammi complessivamente, era nascosto tra gli abiti riposti nell’armadio. Tutto il materiale è stato sequestrato e inviato ai Ris per le analisi di laboratorio.

Il blitz dei Cc

Il pusher 29enne è stato invece ammanettato. Non è la prima volta che finisce nei guai per motivi legati a giri di droga. Per questo gli uomini della Compagnia del Longano, ai comandi del Capitano Ivan D’Errico, insospettiti da un continuo via vai di giovani dalla sua abitazione, hanno fatto scattare il blitz con la perquisizione. I loro sospetti si sono rivelati fondati. Il giovane è ora accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

