Questura di Messina, due dirigenti promossi

La Torre è primo dirigente e Bardetta vice Questore. Due riconoscimenti al lavoro dei dirigenti

Avanzamenti di grado alla Questura di Messina, dopo il consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato che, nella seduta del 28 gennaio scorso, ha deliberato la promozione a primo dirigente del dottor Vittorio La Torre, attuale dirigente della Squadra Mobile.

La Torre primo dirigente

In Polizia di Stato dal 2008, il dottor La Torre ha inizialmente prestato servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Nuoro, per poi dirigere la Sezione Polizia Stradale di Sassari. Trasferito a Milano nel 2014, ha assunto l’incarico quale Dirigente del C.O.A. (Centro Operativo Autostradale). Nel 2016 è stato assegnato alla Questura di Milano, dove ha prestato servizio alle Volanti e, successivamente, al Commissariato di Monza. Nel 2018 è entrato a far parte della Squadra Mobile di Milano quale Funzionario Responsabile della Sezione “Criminalità straniera e prostituzione”. Nel settembre 2022 è stato trasferito alla Squadra Mobile di Messina, assumendone, nel marzo 2024, la direzione.

Bardetta è vice questore

Nel corso della stessa seduta, la dottoressa Caterina Bardetta, vice capo di Gabinetto della Questura di Messina, è stata promossa vice Questore. In servizio dal 2012, la dottoressa Bardetta ha iniziato la carriera a Catania, impiegata alle Volanti e, successivamente, al Gabinetto della Questura della medesima provincia. Trasferita nel 2017 a Messina, dopo un periodo di assegnazione alla Divisione Anticrimine, è stata nominata Dirigente dell’Ufficio Personale e, di seguito, Vice Capo di Gabinetto, incarico a tutt’oggi ricoperto.