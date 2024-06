Droni, pattuglie e sensibilizzazione: un fronte unito contro gli incendi boschivi

A Furci Siculo autorità regionali e locali definiscono le strategie di prevenzione e coordinamento

FURCI SICULO – L’aula consiliare del comune di Furci Siculo ha ospitato una riunione operativa in vista della campagna antincendio 2024. Un incontro di notevole importanza a cui hanno preso parte il dirigente del Dipartimento regionale di Protezione civile di Messina, ing. Bruno Manfrè, Concetto Scarcella del Corpo forestale della Regione Sicilia (comandante del distaccamento di Savoca), il dirigente dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, Giovanni Cavallaro e i rappresentanti di tutte le associazioni di Protezione civile della zona Jonica. Nel corso dell’incontro ha portato i saluti il sindaco, Matteo Francilia.

L’obiettivo della riunione è stato quello di definire le modalità di coordinamento per la vigilanza antincendio e le varie tecniche per la sorveglianza delle zone più sensibili, anche con l’ausilio di droni. Un confronto fondamentale per mettere a punto le strategie di prevenzione e di intervento in vista della prossima stagione estiva, particolarmente critica per il rischio di incendi boschivi e di interfaccia.

Le autorità regionali e locali hanno discusso delle procedure operative da adottare, delle risorse da impiegare e delle aree da tenere sotto stretta osservazione, al fine di garantire un’efficace azione di monitoraggio e di pronto intervento in caso di emergenza. La riunione operativa di Furci Siculo rappresenta un passo importante nella preparazione della campagna antincendio 2024, coinvolgendo tutti gli attori chiave nella gestione di un rischio che ogni anno mette a dura prova il territorio siciliano.