Due arresti a Castanea e Spartà per detenzione e spaccio di droga - Tempostretto

I carabinieri hanno effettuato le perquisizioni nelle abitazioni di due messinesi. Trovati hashish e marijuana

MESSINA – Prima gli appostamenti. I controlli per verificare alcuni movimenti sospetti. Poi le perquisizioni nelle rispettive abitazioni a Castanea e Spartà. I carabinieri della stazione di Messina Castanea delle Furie e del Nucleo operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, e un 41enne. Agli arresti per detenzione ai fini di spaccio di droga, i due messinesi sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Hashish e marijuana in due abitazioni

In particolare, nella mattinata di sabato, nella casa del quaratunenne, i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 51 grammi di marijuana e 5 piante alte circa 70 centimetri della stessa sostanza, con vario materiale per il confezionamento. Nel pomeriggio, invece, i militari hanno perquisito l’abitazione del 57enne, all’interno della quale hanno trovato e sequestrato 250 grammi circa di marijuana e oltre 20 grammi di hashish.

La droga è stata inviata ai Carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) di Messina per le analisi di laboratorio.