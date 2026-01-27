 Due giocatori della Messana nelle rappresentative giovanili della Lega dilettanti

Autore Esterno

martedì 27 Gennaio 2026 - 15:54

Continua il percorso di crescita dei giocatori under con due calciatori classe 2007 nella Lnd

Prosegue con ottimi risultati il percorso di crescita dei giocatori under della Messana, che tra Eccellenza Sicilia e Coppa regionale hanno trovato finora un impiego costante a rotazione nel corso della stagione 2025-2026 .

Per la seconda volta in quest’annata, ben due giocatori della società giallorossa ricevono la chiamata delle Rappresentative giovanili della Lega Nazionale Dilettanti per il loro costante rendimento.

Una “doppia soddisfazione”, così si legge nell’incipit del comunicato ufficiale dell’USD Messana 1966 che rende noti i traguardi raggiunti dai giocatori Giosuè Bonasera (foto in evidenza) e Bryan Mameli (foto in basso), entrambi classe 2007.

Bryan Mameli

L’esterno destro, già convocato in precedenza per uno stage insieme ai compagni di squadra Francesco Deodato e Salvatore Sottile, nella giornata di domani mercoledì 28 gennaio si recherà al Centro Tecnico Federale di Catanzaro per il Raduno Territoriale dell’Area Sud della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under-19.

Impegnato con la Rappresentativa Regionale, invece, il difensore centrale recentemente ingaggiato dopo le esperienze nelle giovanili di Messina e Trapani. Schierato dal primo minuto contro la Nebros al suo esordio assoluto tra i grandi, il giocatore parteciperà all’amichevole tra la selezione siciliana e la sua ex squadra, la Primavera del Trapani, presso il Campo Sportivo Villa Mokarta di Erice.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb della Messana

