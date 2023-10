"Due giorni senz'acqua in via Catania" - Tempostretto

La segnalazione di una lettrice

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Salve, sono una vostra lettrice che abita in via Catania. Da ben due giorni, dal 16 al 18 ottobre, non abbiamo acqua e i serbatoi sono ormai vuoti. Tutti i giorni l’acqua viene erogata solitamente dalle ore 7 alle 11 del mattino”.

Continua la cittadina: “Sono una contribuente che non ha mai saltato un pagamento. Nel 2023, già avere l’acqua solo per tre ore al giorno mi sembra davvero ridicolo, ma addirittura non averla mi sembra surreale. Non sono riuscita a parlare con il numero Amam”.

Da parte nostra, abbiamo segnalato l’emergenza alla stessa Amam.

