Due i morti negli incidenti sull’Etna, il 17enne in rianimazione non ce l’ha fatta

Dopo la 60enne guida turistica, anche il giovanissimo catanese in una domenica tragica. In codice rosso una 16enne messinese

Una domenica tragica sull’Etna, con incidenti nella valle del Bove. Dopo una 60enne, non ce l’ha fatta pure il 17enne ricoverato in rianimazione. Di mattina il giovanissimo catanese era stato portato in codice rosso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Ma alcune ore dopo è morto.

L’altro incidente è avvenuto di pomeriggio: una guida turistica di 60 anni è morta. Ed è stata recuperata dai vigili del fuoco, che hanno impiegato pure un elicottero. Sul posto anche volontari del soccorso alpino, militari della guardia di finanza, personale del Corpo forestale regionale e del 118.

Sulle cause verifiche in corso (fonte Ansa Sicilia).

Inoltre, una sedicenne messinese è rimasta ferita in un incidente con uno slittino ed è stata trasportata in codice rosso sempre al “Cannizzaro”. Ma non è in pericolo di vita (fonte “la Sicilia”).