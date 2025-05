Due sponde, una natura: la camminata nella biodiversità tra Messina e Reggio Calabria

Si partirà alle 9.30 dal capoluogo calabro per attraversare lo Stretto nel pomeriggio

MESSINA – Il Fai, per una delle sue “camminate nella biodiversità”, ha organizzato un evento che unisce Messina e Reggio Calabria dall’emblematico titolo: “Due sponde, una natura: ponti di biodiversità”.

Il programma è ricco e riguarda tutta la giornata di oggi, domenica 18 maggio. Si partirà alle 9.30 dal lungomare di Reggio Calabria, “museo all’aperto tra natura e cultura”. Alle 11, poi, si parlerà di agrumi e dell’uso del bergamotto di Reggio Calabria nella pasticceria, con la degustazione del gelato “stellato” di Davide De Stefano.

Nel pomeriggio, alle 16, l’appuntamento è in vece a Messina alla Fondazione Horcynus Orca con “La biodiversità marina dello Stretto, un mondo da conoscere e proteggere”. Infine, alle 17, si chiuderà l’evento al museo Macho. La giornata sarà a contributo libero per gli iscritti Fai e a partire da 3 euro per i non iscritti. I costi degli spostamenti dalla Calabria alla Sicilia sono a carico di chi partecipata. Obbligatoria la prenotazione

Il programma

REGGIO CALABRIA

ORE 09,30: Il Lungomare di Reggio Calabria: museo all’aperto tra natura e cultura

a cura di Francesco Tassone, Agronomo/Poeta

ORE 11,00: Parlando di agrumi …Il Bergamotto di Reggio Calabria nella pasticceria, con degustazione di gelato «stellato»

a cura di Davide De Stefano, Maestro CONPAIT

MESSINA

ORE 16,00: Fondazione Horcynus Orca

“La Biodiversità Marina dello Stretto, un mondo da conoscere e proteggere”

a cura di Gioele Capillo, Zoologo

ORE 17,00: Museo «Macho»

Museo di Arte Contemporanea Horcynus Orca