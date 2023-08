Duomo, via Don Blasco e Lago Grande diventano set: a Messina le riprese di "Spiaggia di vetro" - Tempostretto

Diretto da Will Geiger, il film sarà girato in città il 4 settembre e poi dal 7 al 19. Ecco dove e quali sono i divieti

MESSINA – Via Don Blasco, piazza Duomo e il Lago Grande diventano set cinematografici. Il 4 settembre e poi dal 7 al 19 dello stesso mese, a Messina saranno girate alcune scene di un film. Il progetto si intitola “Spiaggia di vetro” ed è prodotto dalla Baobei srl e da Indyca srl, che hanno chiesto all’assessorato alla Mobilità urbana l’interdizione della sosta veicolare in alcune fasce orarie, proprio per completare le riprese.

E così sarà vietata la sosta sul lato monte di via Don Blasco, per un tratto di 100 metri, quasi a ridosso del cavalcavia, e in entrambi i lati del controviale sud di Piazza Duomo, per tutta la giornata del 4 settembre. Ci si sposterà in via Pietro Rotondo, intorno al Lago Grande, dal 7 al 19 settembre. Il film è diretto dallo statunitense Will Geiger e tra i protagonisti ci sarà Claudio Castrogiovanni, attore che ha all’attivo diverse fiction come “Il capo dei capi” o “Il giovane Montalbano.