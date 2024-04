Acquisti online, i commercialisti di Messina fanno il punto

L'Ordine ospita Leonardo Pietrobon per un altro appuntamento formativo di alto livello

MESSINA – L’Ordine dei Commercialisti di Messina mette in campo un altro importante momento formativo con relatori di primo piano nel panorama nazionale di settore. Giovedì 11 aprile si parla di “Operazioni di commercio elettronico con Leonardo Pietrobon, di Treviso, uno dei maggiori esperti della materia.

Aprono i lavori, dalle 10 alle 13 nella sala convegni dell’Ordine in via Santa Maria Alemanna, il presidente Francesco Vito (in foto) e il presidente dell’Associazione nazionale commercialisti di Messina Carmelo Pagliuca. Sul tavolo tutte le maggiori criticità del commercio elettronico, a partire dal corretto inquadramento del settore e le differenti tipologie, la fatturazione, le operazioni con Oss (Sportello unico) e la maturazione del plafond (limite di credito). Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, Pietrobon relazionerà sul concordato preventivo biennale.



“L’Ordine di Messina conferma il suo impegno a favore dei colleghi, che con l’ampia offerta formativa potranno sostenere la propria professionalità e approfondire tematiche particolarmente impegnative e nei settori più innovativi della professione, contando su relatori di primo livello”, spiega il presidente Vito, che annuncia ulteriori appuntamenti per la primavera. Sul sito e sulle pagine social dell’Ordine tutte le informazioni utili per chi vuole partecipare, anche da remoto.