"La strada statale di Messina Sud è pericolosa e senza strisce pedonali" - Tempostretto

Una cittadina suggerisce di metterle "in prossimità di salita e discesa dai mezzi pubblici. Quest'emergenza s'aggiunge al degrado dei villaggi"

Morti sulla strada: una cittadina messinese scrive a Tempostretto. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei porre l’attenzione, oltre che sul degrado nel quale versano i villaggi della zona sud, sulla pericolosità della strada statale. La SS114, dove recentemente è morto in un violento impatto un giovane medico catanese. Quella che si vede nella foto è l’accesso-uscita della stazione dei treni, dove stranamente trovo che non vi siano strisce pedonali!”.

Continua la cittadina: “Ogni volta bisogna sempre aspettare minuti per attraversare in sicurezza senza il rischio di essere investiti. Poco più avanti c’è la fermata del bus. Stessa cosa. Ma è normale che nei pressi di salita e discesa dai mezzi pubblici, dove si prevede la presenza di pedoni, non ci siano strisce pedonali? Tra l’altro, ho constatato che il problema riguarda pure il centro della città di Messina. Insomma, dove viviamo? Spero che possiate almeno dare luce a queste mancanze. Ne vale della sicurezza dei cittadini tutti: da nord a sud della città”.

