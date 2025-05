È morta Lina Silvestro, presidente onoraria dell’Ordine dei medici

È stata dirigente della Neonatologia del Papardo di Messina

MESSINA – “È venuta a mancare la dottoressa Lina Silvestro Monea, già responsabile dell’Unità di neonatologia e pediatria dell’ospedale Papardo. È morta all’età di 72 anni, dopo lunga malattia affrontata con il conforto della fede e del marito Lino Monea, medico chirurgo e già sindaco di Francavilla Sicilia. L’Ordine dei medici e l’intera comunità scientifica le rendono omaggio anche come presidente onoraria dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Messina, e ne sottolineano la preziosa opera svolta quale riferimento per generazioni di colleghi e pazienti”. Così in una nota il ricordo della dirigente e della dottoressa nel campo della Neonatologia.

E ancora: “Ha dedicato l’intera vita professionale alla cura dei più piccoli, distinguendosi per competenza clinica, capacità organizzativa e attenzione alle famiglie. La sua lunga carriera è stata arricchita da una intensa attività scientifica, con numerose partecipazioni a congressi e corsi di formazione come relatrice e moderatrice”.

I funerali oggi, lunedì 19 maggio, alle 16,30 nella chiesa SS. Annunziata a Francavilla di Sicilia.