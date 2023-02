È morto Gianni Culici, ex presidente del Primo Quartiere - Tempostretto

Per diversi anni anche consigliere della Municipalità, era una figura nota nell'ambiente politico

MESSINA. Dopo una lunga malattia si è spento Gianni Culici. Una figura nota nell’ambiente politico per essere stato, per diversi anni, consigliere di quartiere della I Municipalità, dove ricoprì, eletto con Forza Italia, la carica di presidente. Culici si è spento a 63 anni. Una vita dedicata alla passione politica e al lavoro all’ospedale “Piemonte”, dove era tecnico radiologo. Tantissimi attestati di cordoglio da parte di colleghi e amici, per una persona sempre gentile e disponibile.

Le esequie saranno celebrate martedì 28 febbraio, alle 15:30, nella chiesa di San Giovanni Battista a Santo Stefano di Briga.