È morto Gino Zappetti, portiere del Messina negli anni Cinquanta - Tempostretto

Dopo la scomparsa di Francesco Chirieleison e Peppino Salerno, è andato via un altro portiere di quegli anni, legatissimo alla città

MESSINA – Un altro pezzo del Messina calcio anni Cinquanta va via. Dopo Francesco Chirieleison e Peppino Salerno, è morto Gino Zappetti, anche lui portiere nella squadra giallorossa. Esule da Pola, Zappetti ha giocato nel Rapallo e poi ha debuttato in serie B nella stagione 1955-1956 con il Messina. In tutto, sei campionati e 44 presenze, nella seconda serie.

È stato poi portiere in serie C con Arezzo e Akragas e serie D con la Massiminiana, la prima squadra del centravanti Pietro Anastasi.

Dopo il ritiro, con la moglie Paola e i tre figli Giovanna, Stefania e Claudio, Zappetti ha vissuto sempre a Messina. Aveva 90 anni.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook dell’Acr Messina.