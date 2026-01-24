 È morto Giovanni De Francesco, giornalista messinese

È morto Giovanni De Francesco, giornalista messinese

Redazione

È morto Giovanni De Francesco, giornalista messinese

sabato 24 Gennaio 2026 - 10:50

Ha fondato il giornale infomessina.it. Da tempo lottava con un male incurabile

MESSINA – Il mondo del giornalismo messinese è in lutto. È morto il giornalista Giovanni De Francesco, fondatore ed editore di infomessina.it. Aveva 58 anni. Da anni lottava contro un male incurabile. Oltre all’attività giornalistica, De Francesco (nella foto dal suo profilo Facebook) ha insegnato alla scuola Verona Trento. Aveva lavorato anche alla radio, Studio 55, negli anni Ottanta.

Alla famiglia le condoglianze di Tempostretto e della redazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Giovani con pale e carriole sul lungomare: gli angeli del fango di Santa Teresa VIDEO
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED