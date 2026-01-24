È morto Giovanni De Francesco, giornalista messinese

Ha fondato il giornale infomessina.it. Da tempo lottava con un male incurabile

MESSINA – Il mondo del giornalismo messinese è in lutto. È morto il giornalista Giovanni De Francesco, fondatore ed editore di infomessina.it. Aveva 58 anni. Da anni lottava contro un male incurabile. Oltre all’attività giornalistica, De Francesco (nella foto dal suo profilo Facebook) ha insegnato alla scuola Verona Trento. Aveva lavorato anche alla radio, Studio 55, negli anni Ottanta.

Alla famiglia le condoglianze di Tempostretto e della redazione.