È morto il ciclista investito a Taormina nove mesi fa - Tempostretto

Il 3 aprile Giovanni Boccaccio era stato travolto da un'auto in corsa assieme ad altri 12 compagni della squadra dilettantistica Barbagianni’s Team

TAORMINA – Non ce l’ha fatta Giovanni Boccaccio, 44 anni. Il 3 aprile, mentre pedalava lungo la bretella A18, all’altezza del viadotto Sant’Antonio, era stato travolto da un’auto in corsa assieme ad altri 12 compagni della Barbagianni’s Team di ciclismo. Ricoverato all’ospedale Cannizzaro in condizioni gravissime, è morto in clinica quasi nove mesi dopo l’incidente. Oggi è stato ricordato su Facebook dai compagni della sua squadra e dal team Nibali (la foto è tratta dalla pagina Fb del team). Si legge sul profilo del Barbagianni’s Team: “Non avremmo mai voluto darvi questa notizia ma il nostro Giovanni è volato via. Era uscito di casa con la gioia di trascorrere una lieta giornata, ma la triste signora nascosta tra le anse di una maledetta curva era pronta a fendere la sua falce. A nulla sono valse le nostre preghiere, invocazioni, suppliche: il cerchio per lui purtroppo si è chiuso”.

Come giornale, avevamo raccontato l’incidente attraverso la voce di uno dei testimoni, Carmelo D’Amico, presidente della squadra dilettantistica amatoriale nata nel 2014. Diciotto ciclisti in movimento a Taormina una domenica mattina. Una squadra di appassionati che procede in fila per due. Una discesa fatta con particolare cautela in prossimità di una curva pericolosa, vicino al piazzale della Madonnina. I primi hanno già superato la curva ma intravedono un’auto in salita, e in velocità, che perde il controllo. L’auto invade l’altra corsia. Il conducente, un settantenne, tenta di sterzare ma la curva lo disorienta. Probabilmente l’uomo, preso dal panico, non frena. L’impatto con alcuni dei ciclisti del team, dodici su diciotto, è inevitabile. Otto rimangono feriti e le condizioni di Boccaccio appaiono subito gravi.

“In 32 anni in bici mai vista una scena simile”

Spiegava D’Amico a Tempostretto: “Un’esperienza indimenticabile. Raccapricciante. Ero tra i ciclisti che aveva superato la curva, scendendo, quando ho visto l’auto in salita cambiare corsia in velocità e senza frenare finire la sua corsa sul guard-rail. Ha travolto diversi miei compagni: sei sono finiti sul cofano. Uno a terra. Un compagno di squadra, in una scena che non dimenticherò mai, è rimasto per fortuna bloccato dal guard-rail. La sua bici ha fatto un volo di 70 metri arrivando nella scarpata, al pari della targa dell’auto. Ha rischiato di finire pure lui sotto, come la bici. Tuttavia, le sue condizioni sono subito risultate serie. In 32 anni di attività sportiva mai vista una scena simile”.

