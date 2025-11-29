 È nato Giuseppe Indaimo, fiocco azzurro a Tempostretto

Redazione

sabato 29 Novembre 2025 - 12:35

Ieri mattina il lieto evento. Auguri a Diego Indaimo, socio del nostro giornale, e alla mamma Simona Nizzari

MESSINA – È nato ieri mattina Giuseppe Indaimo, figlio del socio della cooperativa Tempostretto e responsabile in ambito tecnologico Diego Indaimo.

Alla mamma Simona Nizzari, al padre e alle sorelline Elena e Marta gli auguri e un abbraccio da parte dei soci della Tempostretto S.r.l., dell’editore Pippo Trimarchi, del direttore e dei redattori.

Diego e Simona ringraziano l’équipe del Policlinico di Messina.

