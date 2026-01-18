Eccellenza, Cannavò e Gueye firmano il 3-2 della Messana contro il Melilli

Dopo due settimane di pareggi, una vittoria di misura per la squadra di Venuto. Bene gli ultimi arrivati

MESSINA – Dopo due settimane di “pareggite” e astinenza da reti, la Messana riesce finalmente a liberarsene e a centrare una rocambolesca vittoria di misura. Finisce infatti con un 3-2 la sfida casalinga di ieri contro il Melilli, valevole per la diciassettesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia.

Prendendo in esame le partite disputate a partire dal cambio in panchina, i peloritani cessano di mantenere la porta inviolata dopo ben cinque incontri senza subire reti. In compenso, si ripete lo stesso numero di marcature messe a segno nel 3-0 inflitto al Giarre al termine del girone d’andata, l’ultimo punteggio da tre punti prima dei due 0-0 consecutivi contro Avola e Rosmarino.

Per tutta la prima frazione, il gioco non procede a ritmi particolarmente alti, con entrambe le formazioni che tentano di spianare la strada ai propri attaccanti ricorrendo a lanci lunghi dalle retrovie, spesso imprecisi, mentre nel secondo tempo i padroni di casa passano all’attacco a tre e riescono a sfondare maggiormente dalle fasce e trovano gli spunti per ribaltare lo svantaggio iniziale.

Dato l’andamento altrettanto positivo del Melilli, centrare la vittoria non era impresa facile per il tecnico Antonio Venuto, che oggi si ritrova ad allenare una Messana diversa da come l’ha trovata al suo arrivo, senza diversi elementi ritenuti fondamentali fino a pochi giorni fa, come De León, Franchi, De Jesús e Le Mura, quest’ultimo recentemente tornato al Giarre.

Non per questo la squadra appare indebolita, anzi, se la striscia positiva continua è soprattutto grazie agli ultimi arrivati, tra cui l’acquisto più recente David Gueye, che al suo debutto in maglia giallorossa si procura e segna un importante calcio di rigore. Protagonisti di ieri pomeriggio anche il capitano Antonio Cannavò, autore di una doppietta che interrompe un digiuno lungo cinque giornate, e il portiere Riccardo Ferrara, abile nel respingere un rigore avversario.

Indisponibili per infortunio Lussetti, Tricamo, Deodato e Gargiulo. Recuperati, invece, i centrocampisti Gazzè e Catalfamo, guariti dai rispettivi acciacchi. Oltre ai difensori Bona e Sanciolo, aggregato dagli Juniores per la prima volta anche l’attaccante Francesco Viscuso, classe 2009.

Inizialmente, Venuto sceglie di disporre i giocatori secondo un 3-5-2. Ferrara è assistito dalla linea a tre formata da Giorgetti, Della Guardia e Sciotto. A centrocampo agiscono Pannitteri, Biondo e Gazzè, mentre sulle fasce vengono riconfermati Fragapane e Bonasera. Gueye parte dalla panchina, dal momento che la titolarità del reparto d’attacco è affidata a Cannavò e Genovese.

La prima conclusione in porta della partita avviene al sesto minuto di gioco, quando Fragapane tenta un colpo di testa che finisce tra le mani del portiere avversario Barbagallo.

Al 15’ lo stesso Fragapane serve verticalmente e di prima intenzione Cannavò, che vede Gazzè solo al centro dell’area e riesce a trovarlo con un cross basso, offrendogli la possibilità di calciare a rete. Riflesso miracoloso di Barbagallo e pallone sopra la traversa, poi nulla di fatto sul calcio d’angolo.

Al minuto 37’ i padroni di casa passano clamorosamente in svantaggio: il Melilli riparte in contropiede e coglie impreparata la difesa avversaria; Francesco Catania riceve un cross dalla fascia destra e appoggia il pallone in rete, portando il punteggio sullo 0-1.

Al 41’ Bonasera può approfittare di un ottimo cross di Pannitteri per pareggiare, ma si divora la rete da due passi e successivamente un difensore spedisce il pallone in calcio d’angolo, sul quale i giallorossi non trovano lo spunto vincente.

Tre minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Fragapane davanti al portiere non sfrutta a dovere la sponda di Giorgetti e manda il pallone fuori.

Al termine dei due minuti di recupero, dunque, si torna negli spogliatoi per l’intervallo con il Melilli avanti di una marcatura.

La seconda metà inizia con un doppio cambio di natura offensiva da parte di Antonio Venuto, che inserisce Gueye e Mazzola al posto di Sciotto e Bonasera.

Al 54’ il punteggio torna in parità proprio grazie a un cross dalla destra dell’attaccante ex Castrumfavara: il pallone supera la difesa ospite e al capitano Cannavò basta un semplice tap-in; è dunque 1-1.

Già al minuto 58 la Messana completa la rimonta a seguito di un fallo in area di rigore: atterrato da un avversario, lo stesso Gueye si incarica della battuta dal dischetto, calcia alla sua sinistra e non sbaglia; si passa dunque al 2-1 per i padroni di casa.

Cinque minuti più tardi, un rimpallo favorisce i giallorossi e Genovese può provare la girata al centro dell’area, ma la conclusione è debole e Barbagallo blocca facilmente.

Al 66’ il Melilli riesce ad annullare il vantaggio degli avversari su calcio di punizione: batte Leonardi e la palla finisce oltre la linea della porta dopo una deviazione della barriera; nulla da fare per Ferrara.

Tre minuti dopo i siracusani falliscono clamorosamente l’occasione più ghiotta per una controrimonta: l’arbitro ravvisa un presunto tocco di mano da parte di Pannitteri e concede un calcio di rigore; dagli undici metri Leonardi tenta la doppietta personale, ma Ferrara gliela nega con il piede e salva la propria squadra dal pericolo di una sconfitta.

Al 73’ Rizzo prende il posto di Genovese, mentre invece al minuto 82 Venuto sostituisce Pannitteri con Sottile.

Proprio il centrocampista ex Messina, al minuto 88, calibra perfettamente il lancio che propizia la doppietta di Cannavò: sul filo del fuorigioco, il capitano controlla facilmente la sfera e calcia di potenza, battendo l’incolpevole Barbagallo e trovando dunque il gol decisivo.

Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero, durante i quali il punteggio rimane sul 3-2, pertanto al triplice fischio la Messana si aggiudica la sua prima vittoria del 2026.

Questo il commento di Mister Venuto nel post-partita riguardo al suo capocannoniere e all’intero reparto offensivo: «Sono contento per Cannavò. Ogni volta che si trova in area di rigore, gli basta prendere la palla e metterla dentro. Potevamo approfittare di qualche occasione un po’ più sporca nel primo tempo, mentre nel secondo gli sono arrivati dei palloni più puliti. Di giocatori simili ne ho visti pochi in queste categorie e io alleno da tantissimo tempo, però sicuramente la squadra è stata abile a creargli una serie di opportunità e la presenza di Gueye lo ha agevolato. Questo perché all’inizio Cannavò si trovava imbottigliato tra due avversari, poi la difesa del Melilli ha dovuto prestare attenzione a tre attaccanti contemporaneamente e nel frattempo anche Genovese con le sue serpentine è riuscito più volte a incunearsi facilmente dentro l’area. Sono contento anche perché la società ha sopperito alle tante partenze con acquisti mirati, che possono aumentare non solo la tecnica e l’esperienza di questa squadra, ma soprattutto la fisicità.»

La società mantiene il terzo posto in classifica, evitando almeno per questa settimana il rischio di un sorpasso da parte del Vittoria e azzerando il distacco dall’Avola, ancora davanti in seconda posizione per differenza reti, malgrado la sconfitta per 1-0 nella partita di cartello contro il Modica, sempre più capolista e ad un passo dalla Serie D.

Domenica 25 gennaio il prossimo impegno in trasferta della Messana contro la Nebros, per la diciannovesima giornata della massima serie regionale.

Riccardo Giacoppo

Foto dalla pagina Fb della Messana