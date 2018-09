Coppa Italia. Seconda trasferta in quattro giorni per il Camaro

Seconda trasferta in quattro giorni per il Camaro. Smaltita la pirotecnica sfida contro il Marina di Ragusa, gli uomini di mister Lucà nella gara valida per gli ottavi di finale d'andata di Coppa Italia di Categoria, saranno impegnati sul campo del Terme Vigliatore, vversario ostico e attualmente in vetta alla classifica del girone B con 7 punti in tre gare disputate.

Per l'occasione è emergenza infortuni in casa neroverde. Mister Lucà i deve fare i conti con le assenze pesanti dei difensori Alberto Cappello e Giovanni Cammaroto: il primo è uscito malconcio dalla gara contro il Marina di Ragusa, sostituito al 26' per un problema al ginocchio; il secondo sarà indisponibile per motivi personali. Out anche l'esterno Giovanni Ginagò, fermo dopo aver rimediato un colpo alla caviglia sinistra in allenamento.

La sfida tra Camaro e Terme Vigliatore si rinnova a due stagioni di distanza dall'ultima volta: il 21 gennaio 2017, nell'ultimo incrocio tra le due formazioni nel campionato di Promozione 2016/2017 poi vinto dai neroverdi, la squadra dell'allora tecnico Furnari si impose 2-1 in trasferta grazie ai gol di Brigandì e Princi. Nella stessa annata il Camaro vinse anche la gara d'andata al "Marullo" per 3-2 trovando le marcature di Cappello, Princi e Mondello.

A dirigere l'incontro i questo pomeriggio sarà Tommaso Alberto Vazzano della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Orazio Costantino e Marco Giuliani, entrambi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Calcio d'inizio alle 15.30 al "Comunale - Italia 90" di Terme Vigliatore; il match sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali youtube e facebook dell'SSD Camaro 1969.