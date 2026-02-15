La Messana pareggia in dieci contro la Leonzio nello scontro diretto playoff

In Eccellenza seconda trasferta consecutiva per la squadra di Venuto, che ha provato a vincere nel secondo tempo

All’Angelino Nobile la Messana chiude sull’1-1 lo scontro diretto playoff contro la Leonzio. Dopo la sconfitta contro il Vittoria, i giallorossi affrontano la seconda trasferta consecutiva ma non riescono ad andare oltre il pari contro la compagine di Lentini. Match non particolarmente spettacolare ma con tanto agonismo. La squadra di Venuto, però, dimostra personalità reagendo allo svantaggio arrivato dopo pochi minuti. Il pareggio arriva poco dopo la mezz’ora su autogoal. Nella ripresa gli ospiti provano a vincerla ma non riescono a concretizzare le occasioni avute. Nel finale la Messana rimane anche in dieci uomini per l’espulsione diretta di Bonasera. Grazie a questo pareggio, i giallorossi si isolano al terzo posto scavalcando l’Avola. Prossimo impegno, al “Sorbello Stadium”, contro la Leonfortese.

CRONACA

Primo tempo – Pronti, via e la Messana è già in svantaggio: al 3’ passa la Leonzio con il colpo di testa di Diallo, libero in area di rigore su calcio d’angolo. Risponde la Messana al 7’ con il tiro dalla distanza di Rizzo che termina sul fondo. Dopo averso corso alcuni rischi, al 34’ Fragapane scappa a sinistra e mette un pallone in mezzo che Ippolito deposita nella sua rete nel tentativo di anticipare Cannavò. La rete fa ritrovare coraggio e ritmo alla squadra di mister Venuto mentre la Leonzio subisce il contraccolpo psicologico.

Secondo tempo – Mister Venuto prova a vincerla e, nell’ultimo quarto d’ora, inserisce anche Gueye al posto di Agolli per aumentare il peso offensivo. I giallorossi, però, non riescono a sfondare e restano anche in dieci uomini al 42’ per il rosso diretto estratto ai danni di Bonasera per un intervento falloso. Vengono concessi cinque minuti di recupero e, al 48’, la Messana si guadagna una punizione dal limite dell’area. Sul pallone si presenta Cannavò che però colpisce la barriera. Finisce 1-1. La Messana tocca quota 41 punti in graduatoria e si isola in terza posizione staccando l’Avola, oggi sconfitta. Sabato prossimo match interno contro la Leonfortese.

Tabellino

Eccellenza – 22ª Giornata

“Angelino Nobile” di Lentini, domenica 15 febbraio – ore 15.00

Leonzio – Messana 1-1

Marcatori: 3’ pt Diallo (L), 34’ pt Ippolito aut.

Leonzio: Caruso, Campagna, Sequenzia, Di Pietro (22’ st Carlo Capuana), Tornatore, Ippolito, Strano, Sangiorgio, Diallo (39’ st Battaglia), Picchi, Simone Capuana (39’ st Danese). A disposizione: Conte, Carnazza, Parisi, Mazzaglia, Fabio Allenatore: Giuseppe Sequenzia.

Messana: Lussetti, Agolli (33’ st Gueye), Fragapane, Della Guardia, Giorgetti (39’ st Sciotto), Rizzo, Biondo, Gargiulo (17’ st Gazzè), Cannavò, Genovese, Pannitteri (10’ pt Bonasera). A disposizione: La Rosa, Mameli, Mazzola, Sottile, Verdura. Allenatore: Antonio Venuto.

Arbitro: Matteo Piazza di Agrigento.

Assistenti: Manuel Finocchiaro di Acireale e Antonino Barbagallo di Enna.

Ammoniti: Sangiorgio (L), Sequenzia (L), Di Pietro (L), Ippolito (L), Gargiulo (M), Bonasera (M), C. Capuana (L).

Espulsi: Bonasera (M).

Recupero: 3’ pt – 5’ st.

Foto dalla pagina Fb della Messana.