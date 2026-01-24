Eccellenza, derby provinciale Nebros – Messana

Appuntamento domenica per la diciannovesima giornata del girone B

Si disputerà allo stadio “Enzo Vasi”, nel Comune messinese di Gliaca di Piraino, l’incontro tra Nebros e Messana valevole per la diciannovesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia. Il fischio d’inizio di questo derby provinciale è previsto alle ore 15:00 di domani.

Il distacco di undici punti dal Modica capolista, per quanto pesante, dal punto di vista aritmetico tuttora non esclude la promozione diretta in Serie D alla rosa guidata dal mister Antonio Venuto, che attualmente si trova a quota 38 ex aequo con l’Avola e dunque spera nel secondo posto in solitaria.

Se si considerano le partite precedenti all’esonero di Giuseppe Cosimini, la Messana proviene da una striscia di ben nove risultati utili consecutivi e con questo andamento può assicurarsi l’accesso ai playoff, ma dall’altra parte occorre precisare che a questo punto del campionato le sorti di qualsiasi squadra rischiano di cambiare del tutto al minimo passo falso.

Per evitare il sorpasso del Vittoria, protagonista nel 3-0 di settimana scorsa proprio contro la Nebros, è necessario continuare a migliorare la finalizzazione, sulla scia dell’ultimo 3-2 contro il Melilli, e nello stesso tempo mantenere quella solidità difensiva per la quale le squadre allenate da Venuto si contraddistinguono. Nel frattempo, Leonzio, Mazzarrone e Niscemi ambiscono ad accorciare le distanze dalla quinta posizione, occupata dall’Atletico Catania Viagrande, e nelle prossime giornate potrebbero rappresentare degli ostacoli non di poco conto persino dinanzi alle “giganti” del girone.

Più delicata, invece, la situazione della Nebros, che con 17 punti è in coda alla zona salvezza con ben tre avversarie alle calcagna, ovvero la compaesana Acquedolcese, il Giarre e il Rosmarino. Dopo aver iniziato al meglio il 2026 con il successo per 0-2 sul campo della Leonzio, agevolato anche dall’inferiorità numerica dei padroni di casa, gli uomini di mister Francesco Palmeri non sono riusciti a ripetere l’ottima prestazione collettiva nei successivi impegni contro Niscemi e Vittoria, faticando a ostacolarne le azioni offensive. Proprio adesso viene uno dei momenti più importanti per la Nebros in questa stagione 2025-2026, ovvero quello di affrontare una delle avversarie più attrezzate della massima serie regionale. L’obiettivo sarà rifarsi dopo l’1-0 ottenuto dai giallorossi nel girone d’andata, grazie a un calcio di rigore messo a segno da Cannavò e nonostante l’espulsione di Fragapane, che era costata l’inferiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora.

La Messana dunque non dovrà prendere sottogamba il desiderio di rivalsa dei prossimi sfidanti e per questo la dirigenza continua a soddisfare le richieste di Antonio Venuto e a rinforzare la rosa in ogni reparto.

Gli arrivi più recenti, annunciati questo giovedì, sono quelli dell’esterno Armando Agolli, grande ex della gara, e del difensore centrale Bryan Mameli, con un passato nelle giovanili di Messina e Trapani.

Entrambi i giocatori sono già nell’elenco dei convocati di Venuto, ma difficilmente verranno impiegati dal primo minuto, in quanto il tecnico solitamente preferisce concedere del tempo in più ai nuovi innesti per lasciare che si ambientino meglio e per tenere più unito lo spogliatoio.

Recupera il secondo portiere Ruben Lussetti, mentre invece rimangono ancora fuori per infortunio Tricamo, Deodato e Gargiulo. Ormai stabilmente in prima squadra il difensore Giulio Bona, già con una presenza all’attivo in Eccellenza dopo aver militato nella formazione Juniores.

Anche per questa giornata, Venuto potrebbe scegliere di disporre i suoi giocatori secondo un 3-5-2. Verso la riconferma la linea difensiva costituita da Giorgetti, Della Guardia e Sciotto a supporto del portiere Ferrara. A centrocampo pare certo il posto da titolare per l’under Pannitteri, al fianco di Biondo e un giocatore tra Rizzo e Gazzè, con il primo in vantaggio, mentre sulle fasce, salvo sorprese, agiranno Fragapane e Bonasera. Avendo a disposizione solo tre attaccanti, è probabile che Venuto ripeta la scelta di sabato scorso, schierando dall’inizio Genovese e Cannavò per poi cambiare modulo nel secondo tempo con l’ingresso di Gueye.

Riccardo Giacoppo