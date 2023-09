Eccellenza. Esordio amaro per la Messana, l'Enna strappa i tre punti di rigore - Tempostretto

Storico esordio della Messana in Eccellenza davanti al proprio pubblico, la sfida in equilibrio per un'ora di gioco

MESSINA – Sconfitta che lascia il rammarico per la Messana al debutto in Eccellenza contro la corazzata Enna. Lo 0-1 firmato su rigore da Zappalà all’ora di gioco premia l’esperta formazione di Utro che trova il vantaggio nel momento di maggiore pressione, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato e affrontato con personalità dal gruppo giallorosso. Nel finale i rimpianti della Messana sono affidati alla traversa colpita da Amante.

Si trattava dell’anticipo della prima giornata del girone B. Oggi, domenica, si disputeranno le altre restanti sette partite che vedranno le squadre della provincia di Messina Rocca Acquedolcese, Jonica e Milazzo impegnate fuori casa. Soltanto la Nebros giocherà tra le mura amiche contro la Leonfortese, orario di inizio per tutte le sfide che completano il turno 15:30.

Gabriele Patti per i locali di scena al Marullo di Bisconte sceglie nell’undici titolare: Lima (2004) tra i pali; in difesa ecco Ginagò, Isaia, Amante e Romeo; Misiti, Gargiulo (2005), Pantano e Bonasera si muovono in mezzo al campo, mentre davanti agiscono Cafarella e Villareal.

Primo tempo

L’Enna prova a fare valere il maggior tasso tecnico sin dalle prime battute, ma la Messana risponde presente, tanto che ne nasce un primo tempo equilibrato e giocato su buoni ritmi nonostante il gran caldo. La prima vera occasione della partita (dopo un palo colpito a gioco fermo da Arquin) capita proprio agli ospiti con Cocimano che supera Lima con un tocco morbido, ma Ginagò salva tutto sulla linea e Amante poi fa scudo con il corpo sul prosieguo dell’azione.

Risponde la Messana al 30′ con un’incursione di Cafarella, il cui tirocross deviato da Rallo è salvato in tuffo da Sienko. Crescono i giallorossi che guadagnano campo, puntando soprattutto sugli esterni grazie all’intraprendenza di Ginagò e Romeo, ma l’Enna quando accelera fa male. Al 33′ Sessa colpisce la traversa con una gran botta dalla distanza, mentre la conclusione di Cocimano lambisce il palo. In mezzo un destro a giro di Cafarella si perde sul fondo. Due, poi, le occasioni che chiudono il tempo per la Messana: Bonasera al 45′ alza troppo la mira, Amante al 47′ è chiuso sul più bello dall’intervento di un difensore ospite.

Secondo tempo

Gli ospiti approcciano alla ripresa con un piglio diverso e creano qualche problema in più alla Messana, soprattutto grazie alla fisicità di Arquin. Al 57′ Vitelli sfonda centralmente, si presenta davanti a Lima, ma il portierino di casa è prodigioso e lo chiude in uscita bassa. Si fiondano sulla sfera Rallo e Cocimano, ma ancora Lima gli sbarra la strada con un coraggioso intervento in scivolata. La doppia occasione galvanizza gli ospiti che poco dopo imbucano ancora centralmente con Arquin: l’attaccante supera Lima con un tocco morbido e ne nasce un contatto nella dinamica della corsa, con il pallone che nel frattempo era finito fuori. Per il signor Prencipe di Tivoli è rigore e dal dischetto Zappalà non sbaglia.

0-1 al 61′ ed Enna che adesso addormenta la partita, abbassando i ritmi e giocando d’esperienza col cronometro. Patti manda in campo Barbera, Calcagno e D’Amico, la Messana produce il massimo sforzo offensivo e al 75′ protesta per il mancato secondo giallo a Santonocito, sostituito saggiamente pochi istanti dopo da Utro. All’80’ la grande chance capita a Peppe Amante, colpo di testa perfetto su assist di Misiti che però si stampa sulla traversa. Barbera è il più lesto di tutti dopo la respinta del legno, tiro a botta sicura salvato col corpo da Zappalà. Ancora Barbera, poco dopo, guida un contropiede tre contro due, ma prova a far tutto solo ed è chiuso in area dal recupero di Sessa. L’assalto finale non darà i frutti sperati alla Messana, con l’Enna che al 95′ sfiora il raddoppio con la traversa di Cocimano.

Messana – Enna 0-1

Marcatori: 16′ st Zappala (rig).

Messana 1966: Lima, Ginagò (26′ st D’Agostino), Romeo, Bonasera (42′ st Tiralongo), Isaia, G. Amante, Cafarella (13′ st Barbera), Misiti (26′ st D’Amico), Gargiulo (21′ st Calcagno), Villareal, Pantano. Allenatore: Gabriele Patti. A disposizione: Sanneh, Arguello, Viscuso, Foti.

Enna: Sienko, Santonocito (39′ st Bassoli), Rallo, Joao Pedro, Zappalà, Cannino, Rotella (24′ st Boscaglia), Sessa, Arquin, Cocimano, Vitelli (47′ st Urso). Allenatore: Salvatore Utro. A disposizione: Vaccarino, Tosto, Cristiano, Alessandro, Mazzurco, S. Amante.

Arbitro: Andrea Prencipe di Tivoli

Assistenti: Arturo Artellini e Giuseppe Saracino di Ragusa

Ammoniti: Santonocito (E), Pantano (M), Misiti (M), Sessa (E), Lima (M), Amante (M), Arquin (E), Villareal (M)

Corner: 1-4. Recupero: 2′ e 8′.

Articoli correlati