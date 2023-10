Eccellenza femminile. Derby all'esordio tra Junior Sport Lab e Unime - Tempostretto

Primo impegno ufficiale in Coppa Italia al "Marullo" di Bisconte, calcio di inizio ore 18:30. Nel triangolare inserita anche la Giovanile Rocca

Primo impegno ufficiale della nuova stagione per la Junior Sport Lab Women, che affronterà oggi la Ssd Unime nella partita d’apertura del triangolare di Coppa Italia di Eccellenza femminile, che ha come terza partecipante la Giovanile Rocca. Per le ragazze neroverdi si tratta di due test probanti contro avversarie di ottimo livello. Arbitrerà l’incontro, in programma al “Marullo” di Bisconte con inizio alle ore 18.30, il signor Domenico Muscianisi di Messina.

“C’è tanta curiosità perché torniamo in campo dopo cinque settimane di intenso lavoro e con diverse novità – ha dichiarato, in settimana, il confermato allenatore Marco Palmeri -. Vedremo in questa gara d’esordio a che punto siamo arrivati. Soltanto i dati ci diranno in futuro se ci siamo rinforzati o meno in estate, dobbiamo aspettare per poter capire le vere potenzialità del gruppo. Abbiamo perso pedine importanti, in particolare un’attaccante che l’anno scorso ha segnato 7 gol in campionato ed altrettanti in Coppa, una centrocampista, in grado di realizzare complessivamente 20 reti nelle competizioni disputate, e due difensori, abituate ad andare in “zona bonus”, tra marcature ed assist. I nuovi innesti sono giocatrici fortemente volute e cercate, i cui nomi sono usciti dalle idee dell’area tecnica e si sono inserite perfettamente negli ingranaggi”.

Obiettivo da centrare? “Cercare di continuare la salita, gradino dopo gradino, dell’ambizioso progetto societario”. Coppa e regular season saranno subito competitive. “La filosofia del club è stata sempre quella di alzare l’asticella della difficoltà, perché solo, così, possiamo commettere degli errori, imparare, e di conseguenza migliorare. Partiamo contro compagini forti ed attrezzate e dovremo, quindi, essere tutti concentrati al massimo”.

