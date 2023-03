Eccellenza femminile. Vittoria di prestigio per la Junior Sport Lab contro il Palermo - Tempostretto

Le neroverdi si sono imposte per 4-1 al “Comunale” di Brolo. Nonostante non ci fossero punti in palio, essendo il club rosanero partecipante alla C nazionale, il livello tecnico ed il ritmo della partita sono stati abbastanza elevati

BROLO – Affermazione di prestigio della Junior Sport Lab Women, che ha battuto per 4-1 il Palermo nel penultimo turno della regular season del campionato di Eccellenza di calcio femminile. Nonostante non vi fossero punti in palio, essendo il club rosanero partecipante alla C nazionale, il livello tecnico ed il ritmo della gara sono stati elevati e il successo neroverde ha confermato la crescita del gruppo allenato da Marco Palmeri.

“Abbiamo giocato una bella partita – dichiara la calciatrice Brunilde Anastasi – la loro rete è arrivata a freddo, ma siamo state lucide nel reagire, raccogliendo, così i meritati frutti nel secondo tempo”. Soddisfatto mister Palmeri: “Le ragazze sono state brave, dando continuità alla crescita palesata nelle ultime uscite. In più, sul 2-1 e 3-1, hanno gestito il vantaggio meglio di altre volte e impinguato anche il bottino. È questo un aspetto sul quale abbiamo lavorato. Adesso testa ai prossimi impegni”.

La cronaca

Sul sintetico del “Comunale” di Brolo, le rosanero sbloccano subito il punteggio con un tiro da fuori area. Il gol incassato fa scattare l’immediata reazione di Sidoti e compagne, che, dopo la mancata finalizzazione di alcune buone occasioni, ribaltano, nella ripresa, la situazione grazie ai gol di Tania Calaiò, lesta nell’incassare una corta respinta del portiere, e Brunilde Anastasi, a segno a coronamento di un’irresistibile azione personale. Le stesse ispirate giocatrici chiudono poi i conti, realizzando altre due marcature.

Risultati e classifica

Girone A: Don Bosco 2000-Marsala 0-7; Gloria Città di San Cataldo-Vigor Montelepre 6-0; Junior Sport Lab-Palermo 4-1.

Classifica: Marsala 21; JSL Women 18; Palermo* 17; Gloria Città di San Cataldo 10; Don Bosco 2000 4; Vigor Montelepre 0. *F.C.

Girone B: SSD Unime- Siracusa Women 0-4; Scicli-Vittoria Fc 13-1; Catania-Alpha Sport San Gregorio 15-0.

Classifica: Catania 27; Siracusa Women 21; SSD Unime Scicli 13; Alpha Sport San Gregorio 6; Vittoria Fc 0.