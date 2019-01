Giornata nera per il Camaro. Contro Rosolini è sconfitta

Domenica nera per i neroverdi di mister Lucà. La compagine neroverde del Camaro registra la seconda sconfitta consecutiva sul campo del Rosolini. Domenica altro match difficile contro il Marina di Ragusa, attuale capolista.

Neroverdi poco brillanti e primo tempo che vede i padroni di casa più pimpanti e in più occasioni vicini al gol; gli ospiti creano meno ma vanno comunque vicini al vantaggio con Mondello (destro alto da buona posizione al 22’).

E' la ripresa ad offrire emozioni. Al 17’ Paludetti approfitta di un errore di Monaco e da pochi passi deposita in rete il pallone dello 0-1. Il Rosolini però non si arrende e trova il pari con il colpo di testa di Urquiza sugli sviluppi di un corner al 29’. Poco dopo, al 35’, seconda ammonizione per Campo e Camaro in inferiorità numerica. La squadra di Lucà tiene duro fino ai minuti finali e la gara sembra incanalata sul pari ma all'ultimo respiro il Rosolini trova il gol da tre punti: è ancora un'azione d'angolo a punire i neroverdi, stavolta è il diagonale di Implatini a battere Sanneh e regalare la vittoria ai padroni di casa.

Il Camaro incassa la seconda sconfitta consecutiva, resta fermo a quota 28 punti e proverà a rialzarsi a partire dal prossimo turno, quando sarà opposto ad una delle attuali capoliste, il Marina di Ragusa.