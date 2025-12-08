 Cimitero di Granatari, "cassonetti per i rifiuti da svuotare"

Segnalazione WhatsApp

lunedì 08 Dicembre 2025 - 11:14

Giriamo la segnalazione all'assessore ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli, e alla presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Al cimitero di Granatari, a Torre Faro, cassonetti non svuotati dal 2 novembre”.

Come aggiunge un’altra lettrice che ha evidenziato lo stesso problema, sarebbe ora di intervenire per sanare la spiacevole situazione.

Giriamo la segnalazione all’assessore ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli, e alla presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato.

