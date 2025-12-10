 La pista ciclabile in via Geraci, Fratelli d'Italia: "Una scelta scellerata"

Redazione

mercoledì 10 Dicembre 2025 - 14:44

Messina. Il gruppo consiliare chiede all'amministrazione di fermarsi: "Innalza il livello di pericolosità"

MESSINA – “Realizzazione della pista ciclabile via Geraci e via Trieste tra follia e paradosso. L’amministrazione chieda scusa, torni indietro e fermi queste scelte scellerate”. Fratelli d’Italia va all’attacco della Giunta Basile ancora sul tema delle piste ciclabili. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto da Libero Gioveni, Pasquale Currò e Dario Carbone, “sconvolto”, commenta così la realizzazione dei lavori della nuova pista ciclabile in via Geraci e via Trieste: “L’assessore Mondello, i dirigenti e il rup (responsabile unico del procedimento) dovrebbero immediatamente venire a riferire in aula su questo obbrobrio, chiedendo scusa a tutta la città e assumendo immediatamente l’impegno di ripristinare la viabilità precedente” dichiarano.

FdI: “Questa pista ciclabile innalza il livello di pericolosità”

Continua la nota di FdI: “Una scelta sconsiderata che innalza il livello di pericolosità per pedoni, disabili e passanti e che non ha nulla a che vedere con la mobilità sostenibile. Vediamo chi avrà il coraggio di difendere questa malsana idea e chi continuerà a sostenere queste inutili ed inutilizzate piste ciclabili in centro città”.

Di sicuro il tema è di fare al meglio le piste ciclabili in un quadro di città che deve cambiare nel segno della sostenibilità. Non si può pensare di tornare indietro ma di governare al meglio, e questo si deve pretendere da Palazzo Zanca, questi processi.

Un commento

  1. Nstwviva 10 Dicembre 2025 16:12

    Concordo pienamente, stanno affossando il centro di Messina, siamo ai primi di livelli del tibetano e anche peggio, l’incapacità assoluta.

    Rispondi

