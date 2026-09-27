 Eccellenza, il Messina passa di misura sul campo della capolista Gioiosa

Eccellenza, il Messina passa di misura sul campo della capolista Gioiosa

Simone Milioti

Eccellenza, il Messina passa di misura sul campo della capolista Gioiosa

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domenica 27 Settembre 2026 - 17:27

Secondo successo consecutivo di misura lontano da casa per i biancoscudati, la decide una rete di Sarao nel primo tempo

GIOIOSA MAREA – Continua il cammino a punteggio pieno del Messina in trasferta, nella terza giornata successo a Gioiosa Marea contro l’Athletic capolista a sei punti che conosce la prima sconfitta della stagione. Il Messina sale a quota sette punti ma non in solitaria. La partita del comunale, come due settimane fa ad Augusta, si è decisa per una sola rete a zero, a firmarla Sarao che risolve una situazione in area di rigore nella prima metà della prima frazione. Imbattuto Coco e punteggio che non cambia fino al triplice fischio. Il Messina ora è atteso da una settimana piena di lavoro prima di ospitare al Franco Scoglio domenica la Gymnica Scordia.

Athletic Gioiosa – Acr Messina 0-1

Athletic Gioiosa: Smith, Cassaro, Pino, El Ghailani, Miano, Granata, Gorobsov, Ramirez, De Gaetano, Ciancio, Muschio.
All. Mirko Silvestri.
In panchina: Gitto, Palino, Crucitti, Sciotto, La Rocca, Mameli, Parafioriti, Joao, Sottile.

Acr Messina (4-2-3-1): Coco; Theodore, Blondett, Sbuttoni, Pellegrino; Tnasa, Langone; Bonanno, Kragl, Palumbo; Sarao.
All. Alfio Torrisi.
In panchina: Calabrese, Guerriero, Zampa, Varela, Bollino, Doni, Konate, Burzio, Giunta.

Reti: Sarao 13′ (M).
Arbitro: Davide Nicotera di Aprilia. Assistenti: David Bartolotta di Palermo e Francesco Biondolillo di Palermo.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Acr Messina di Saya

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