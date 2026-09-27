Eccellenza, il Messina passa di misura sul campo della capolista Gioiosa

Secondo successo consecutivo di misura lontano da casa per i biancoscudati, la decide una rete di Sarao nel primo tempo

GIOIOSA MAREA – Continua il cammino a punteggio pieno del Messina in trasferta, nella terza giornata successo a Gioiosa Marea contro l’Athletic capolista a sei punti che conosce la prima sconfitta della stagione. Il Messina sale a quota sette punti ma non in solitaria. La partita del comunale, come due settimane fa ad Augusta, si è decisa per una sola rete a zero, a firmarla Sarao che risolve una situazione in area di rigore nella prima metà della prima frazione. Imbattuto Coco e punteggio che non cambia fino al triplice fischio. Il Messina ora è atteso da una settimana piena di lavoro prima di ospitare al Franco Scoglio domenica la Gymnica Scordia.

Athletic Gioiosa – Acr Messina 0-1

Athletic Gioiosa: Smith, Cassaro, Pino, El Ghailani, Miano, Granata, Gorobsov, Ramirez, De Gaetano, Ciancio, Muschio.

All. Mirko Silvestri.

In panchina: Gitto, Palino, Crucitti, Sciotto, La Rocca, Mameli, Parafioriti, Joao, Sottile.

Acr Messina (4-2-3-1): Coco; Theodore, Blondett, Sbuttoni, Pellegrino; Tnasa, Langone; Bonanno, Kragl, Palumbo; Sarao.

All. Alfio Torrisi.

In panchina: Calabrese, Guerriero, Zampa, Varela, Bollino, Doni, Konate, Burzio, Giunta.

Reti: Sarao 13′ (M).

Arbitro: Davide Nicotera di Aprilia. Assistenti: David Bartolotta di Palermo e Francesco Biondolillo di Palermo.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Acr Messina di Saya