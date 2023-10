Eccellenza. Il riassunto della quinta giornata e la nuova classifica - Tempostretto

Il Milazzo trova la seconda vittoria consecutiva, la Nebros supera di misura la Jonica. Vittoria per il RoccAcquedolcese, sconfitta la Messana contro la capolista Modica

La quinta giornata del campionato di Eccellenza nella quinta giornata ha visto un derby tra messinesi e regalato come sempre gioie e dolori alle formazioni del comprensorio peloritano. Il Modica resta capolista a quota 12 punti e si impone con un largo 4-0 in casa della Messana che si trova in penultima posizione a quota 3 punti.

A seguire ai piani alti la Nebros a quota 10 punti che ha vinto in casa il derby contro la Jonica per 1-0, la formazione giallorossa rimane nei piani bassi della classifica a quota quattro punti. Spinta verso l’alto per Milazzo che in appena due giornate sale a quota 8 punti e insidia la zona playoff e RoccAcquedolcese che trova la prima vittoria in campionato e scavalca in classifica tre squadre: Messana, Jonica e Leonfortese tutte e tre sconfitte.

Nel prossimo turno giocherà in anticipo sabato 14 ottobre il RoccAcquedolcese che ospiterà il Santa Croce ultimo in classifica, sarà un’altra occasioni per la formazione di Acquedolci di staccarsi dai bassi fondi della classifica. Domenica invece Jonica e Milazzo ospitano rispettivamente Paternò e Gela, mentre la Nebros e la Messana faranno visita rispettivamente all’Enna e alla Leonfortese.

Santa Croce – Milazzo 0-1

Seconda vittoria consecutiva del Milazzo che si impone per una rete a zero sull’Upd Santa Croce grazie ad un guizzo di La Spada. Una gara complicata ed equilibrata quella del “JFK” di Santa Croce Camerina, con i rossoblu che hanno gestito oculatamente le forze, soffrendo anche un po in certi frangenti del match, per poi affondare il colpo decisivo. Il gol partita (nell’immagine in evidenza) nasce dai piedi di Agolli che fugge sulla destra lasciando sul posto due avversari, perfetto il suo spiovente in mezzo per La Spada che in mezzo ad un paio di difensori azzecca la zampata vincente. Dopo i padroni di casa, autori di una prestazione dignitosa, hanno reagito rabbiosamente sfiorando il pari in un paio di occasioni ma i ragazzi del coach mamertino Venuto hanno mantenuto lucidità e sangue freddo non disdegnando pericolose ripartenze.

Messana – Licata 0-4

Seconda sconfitta in campionato per la Messana, battuta al Marullo dal Modica per 4-0. Troppe le defezioni per i giallorossi che hanno provato ad affrontare i rossoblù a viso aperto, ma facendo i conti con una partita che si è messa subito in salita dopo la rete realizzata al 5′ da Cacciola. Lo sfortunato autogol di Gennaro al 33′ indirizza ulteriormente la sfida, con il punteggio arrotondato nella ripresa dalla doppietta di Savasta, con le due reti però viziate da posizioni di possibile fuorigioco.

Leonzio – RoccAcquedolcese 0-1

Si sblocca il RoccAcquedolcese che trova la prima vittoria in campionato su un campo difficile, contro una squadra sulla carta più forte, e con tante assenze dovendo ricorrere a schierare quattro juniores su undici titolari. La formazione di mister Palmeri la sblocca al 15′ con Carrello che si inventa un grande gol con una conclusione dai 30 metri. Nel resto del match gli undici in campo hanno mostrato una grande grinta nel difendere il risultato e la partita è stata ben gestita tatticamente dal tecnico.

Nebros – Jonica 1-0

Reti inviolata allo stadio “Enzo Vasi” nella prima metà gara. La Jonica ha una ghiotta occasione nel finale di temp con Zago che però, calciando praticamente un rigore in movimento, non imprime la giusta forza e angolazione alla sfera. Nella ripresa i padroni di casa passano avanti sul calcio d’angolo con l’incornata di Cassaro e sfiorano più volte il raddoppio, l’occasione più netta è il rigore di Ancoine respinto da Pontet. Inutile forcing giallorosso nei minuti di recupero che ancora una volta non trovano la via della rete: un solo gol in cinque partite fin qui disputate.