Eccellenza, la Messana agli ordini del confermato Cosimini prepara la stagione

Squadra quasi completata tra riconferme e nuovi acquisti, in questi giorni il ritiro pre-campionato al Marullo di Bisconte

MESSINA – Al “Sorbello Stadium” una trentina di elementi a disposizione di mister Giuseppe Cosimini tra calciatori ufficializzati e giovani elementi in prova, il mercato ufficialmente non è ancora chiuso. Il tecnico che ha portato al double la scorsa stagione, vittoria del campionato e della Coppa Italia di categoria, avrà nel suo staff nella nuova stagione l’esperto Lillo Tracuzzi come preparatore atletico, Ivan Cosimini come allenatore in seconda e a dedicarsi ai portieri sarà Claudio Isgrò, confermato quindi in blocco lo staff vincente dello scorso anno.

I primi giorni del ritiro sono stati dedicati alla forza fisica sotto le indicazioni del prof. Lillo Tracuzzi, spazio anche al pallone con approcci tattici e partitelle a ranghi ridotti. A presentare la stagione il capitano Cannavò: “È arrivato il momento di riniziare, è sempre dura ma vai a trovare quello che hai lasciato e fa piacere. A livello personale la conferma fa piacere e anche ritrovare tanti compagni dell’anno scorso, mister e tanti dirigenti. Sulla stagione che ci aspetta penso che la Messana possa dire benissimo la sua, lavorando però sempre sodo. Abbiamo preso giocatori mirati e importanti per questa categoria”.

Negli ultimi giorni continua a lavorare la squadra, concentrandosi in particolare ognuno nel proprio ruolo i portieri hanno svolto sedute dedicate all’esplosività sotto lo sguardo attento del preparatore Claudio Isgrò; mentre i calciatori di movimenti hanno diviso le attività tra lavoro fisico con il prof. Tracuzzi e parte tattica con mister Cosimini. Con i carichi di lavoro che si intensificati si è già arrivati a concludere qualche seduta con partitelle a campo ridotto, ma vedendo già ritmi elevati e grande agonismo.

La rosa della Messana per la stagione 2025-2026

Portieri: Rino La Rosa (2002, nuovo); Emanuele Arena (2007, confermato); Riccardo Ferrara (1990, confermato).

Difensori: Francesco Sciotto (1997, nuovo); Stefano Tricamo (1993, confermato); Gianluca Gazzè (1995, confermato); Vincenzo Mazzola (2006, nuovo); Alessandro Fragapane (1994, confermato); Sacha Giorgietti (1994, nuovo); Michele Crisafulli (2006, confermato); Giosuè Bonasera (2007, confermato); Salvatore Sottile (2007, confermato); Francesco Deodato (2008, nuovo).

Centrocampisti: Giovanni Biondo (1991, nuovo); Giuseppe Rizzo (1991, confermato); Diego Gargiulo (2005, confermato); Manolo De Leon Ruis (1999, nuovo); Marco Catalfamo (2008, confermato).

Attaccanti: Antonio Cannavò (1992, confermato); Diego Federico Gonzalez (1997, nuovo); Alessio De Gaetano (2003, nuovo); Antonio Ventra (2003, confermato); Jorge Emilio De Jesus Rodriguez (2000, nuovo); Cristian Barbera (2003, confermato); Francesco Dell’Edera (2008, nuovo).

Immagine in evidenza di Giovanni Isolino