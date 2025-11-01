Eccellenza, Messana impegnata in trasferta contro la Leonfortese

Ottava giornata dell'Eccellenza: la squadra di Cosimini contro la terzultima in classifica

La stagione 2025-2026 di Eccellenza Sicilia è alla sua ottava giornata, con la Messana impegnata nel suo terzo anticipo consecutivo alle ore 15 di oggi, questa volta in trasferta.

Il viaggio dei giallorossi si è protratto fino a Leonforte, Comune del libero consorzio di Enna, dove Cosimini e squadra dovranno affrontare tra poche ore la Leonfortese, attualmente terzultima in classifica ex aequo con l’Acquedolcese.

Se si considerano solo le partite disputate fuori casa, la Messana è tra le squadre con più punti collezionati, ossia 4, grazie a una vittoria e un pareggio. Finora, invece, l’unico passo falso in questa stagione è dato dalla più recente sconfitta per 2-1 tra le mura del Niscemi.

A seguito di questo episodio, i giocatori hanno dato immediati segnali di reazione, portando a casa altri 6 punti nelle due settimane successive di campionato e la qualificazione ai quarti di finale di Coppa.

In questo modo, la Messana si è confermata tra le compagini maggiormente determinate a conquistare la promozione in Serie D, fermo restando che la classifica è ancora corta, con una differenza di sole tre vittorie tra la prima e la nona posizione, occupate rispettivamente da Avola e Mazzarrone.

Quest’oggi, malgrado la fatica del viaggio, gli ospiti hanno la possibilità di prolungare la striscia di risultati utili, approfittando delle difficoltà che da un mese a questa parte affliggono la Leonfortese.

I biancoverdi, infatti, non segnano da quattro giornate e hanno il secondo numero più alto di gol subiti, 14 in totale. Nel frattempo, la società ha congedato il direttore sportivo e ha annunciato un importante cambio in panchina.

La scelta ricade su Natale Serafino, volto noto della categoria che nella scorsa stagione è stato alla guida dell’Atletico Catania Viagrande, in cui ha allenato tra gli altri Angelo Azzara, trasferitosi quest’estate al Messina in Serie D.

Sotto le indicazioni del nuovo tecnico, la Leonfortese entrerà in campo nel tentativo di fermare uno dei migliori attacchi della stagione e di invertire la propria tendenza negativa.

Per questo, Cosimini studia come impedire agli avversari di sbloccarsi: «Quando una qualsiasi squadra cambia allenatore, è normale che questo provochi uno scossone, di solito positivo soprattutto all’inizio. Speriamo sia così dalla prossima volta e non oggi, perché noi siamo determinati a portare a casa un risultato pieno. Occorrerà quanto meno avere la stessa cattiveria agonistica. Abbiamo le qualità per fare male agli avversari. Sarà una partita importante anche in virtù degli scontri diretti e dovremo riscattare la sconfitta di Niscemi, che ci ha lasciato l’amaro in bocca.»

Intanto, i padroni di casa arruolano tra le proprie fila Francesco Mazzara, un nuovo portiere classe 2008 ex Paternò, che potrebbe diventare il nuovo titolare nonostante la giovane età.

Dalle immagini delle precedenti giornate, eppure, la porta non sembra il problema principale dei biancoverdi, che hanno sofferto soprattutto sul pressing, tattica padroneggiata proprio dalla Messana. Per muoversi via dalla zona a rischio retrocessione, la Leonfortese dovrà migliorare la gestione della sfera nella propria metà campo e lanciare maggiormente gli attaccanti verso la porta avversaria. In entrambi i casi, già da oggi pomeriggio l’impatto di Serafino potrebbe rivelarsi fondamentale.

L’allenatore ospite dichiara al riguardo: «Hanno cambiato allenatore, dunque non so come ci affronteranno, ma siamo pronti a tutto. Sarà comunque una partita difficile, perché la Leonfortese è una squadra che cerca di difendersi e si chiude dietro. Si combatterà soprattutto a centrocampo e i giocatori avversari cercheranno tutti di mettersi maggiormente in mostra.»

Ormai è risaputo quanto sono importanti per Cosimini le palle inattive, ma per questo impegno il tecnico della Messana dovrà fare a meno di uno degli specialisti, ovvero Giuseppe Rizzo, in quanto espulso sul finale contro la Leonzio. Indisponibile anche Sciotto, ancora infortunato.

Nel frattempo, giorno 29 ottobre l’Under-19 ha battuto i pari età del Riviera Nord per 1-7 e a mettersi in mostra sono stati soprattutto Salvatore Sottile, autore di una tripletta, e gli altri giovani già impiegati regolarmente in prima squadra.

Da non escludere che oggi il mister possa sperimentare un undici titolare inedito con qualche under in più: «I giovani stanno migliorando sempre di più, grazie all’esperienza dei più grandi e all’intensità con cui si allenano. In questo modo è normale che siano avvantaggiati quando giocano contro i pari età. Li vedremo anche oggi, ma ho ancora qualche dubbio su quanti schierarne nel corso della partita, perché non guardo alla carta d’identità dei giocatori, ma alla loro forma e alla loro crescita. In ogni partita gli under potrebbero essere due, tre o addirittura quattro.»

La linea difensiva davanti al portiere Ferrara sarà quasi certamente formata da Giorgetti, Tricamo e Mazzola. Biondo, Gargiulo e De León potrebbero comporre il centrocampo con De Gaetano e Bonasera sulle fasce. In attacco va verso la riconferma la coppia Cannavò – Franchi.

Ai tecnici rimane ormai poco tempo per prendere una decisione definitiva, presto i tifosi faranno il loro ingresso al Nuovo Stadio Comunale di Leonforte per assistere a 90 minuti di gioco intenso da parte di entrambe le formazioni.

Riccardo Giacoppo

