Terremoto di magnitudo 5.1sullo Jonio reggino. La scossa è stata avvertita in tutta la regione

L’epicentro del terremoto di magnitudo 5.1, secondo dall'INGV è stato localizzato in mare, al largo della costa ionica

Alle 05:53 una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata chiaramente avvertita a Reggio Calabria, provocando momenti di paura tra la popolazione. Numerose segnalazioni sono arrivate anche da Messina e da diverse aree della Sicilia e della Calabria.

Secondo quanto riferito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l’epicentro del sisma è stato localizzato in mare, al largo della costa ionica, a una profondità di circa 65 chilometri. La notevole estensione dell’area in cui il terremoto è stato percepito è legata proprio alla profondità dell’evento sismico.

Al momento non si registrano segnalazioni di danni a persone o edifici, ma le autorità competenti hanno avviato le verifiche sul territorio. Intanto, sui social si moltiplicano i racconti dei cittadini, molti dei quali sulla scossa prolungata e nettamente avvertita, capace di far tremare abitazioni e svegliare numerose persone nel cuore della notte.

In aggiornamento

