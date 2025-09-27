Eccellenza, Messana in trasferta contro il Melilli

Appuntamento domenica con la terza giornata. L'obiettivo della squadra messiense è raggiungere la vetta del girone

MESSINA – Si avvicina la terza giornata di Eccellenza Sicilia e la Messana ambisce a ottenere il terzo risultato utile di fila in campionato, il quinto in stagione se si comprendono i precedenti impegni di Coppa. L’appuntamento è domenica allo stadio comunale di Melilli alle ore 15:30. Questa volta a ospitare la seconda società peloritana sarà infatti il Melilli, Comune del libero consorzio di Siracusa.

Nel turno precedente, le due formazioni hanno avuto un rendimento opposto: da un lato le 5 reti segnate dalla Messana contro il Rosmarino hanno consentito per la prima volta a Cosimini e squadra di aggiungere alla classifica altri tre punti; di contro, gli uomini allenati da Massimo Attardo hanno nettamente faticato in casa del Vittoria, nell’incontro terminato con una pesante sconfitta per 5 a 1.

La prossima sfida coinvolgerà dunque la squadra che al momento detiene il maggior numero di reti subite, 6 in totale, e quella con il secondo numero più alto di gol fatti, ossia 5, a pari merito con il Mazzarrone e dietro solo al Vittoria per una marcatura di differenza.

Dopo l’ultimo incidente di percorso, il Melilli tenterà di riscattarsi e sfruttare al meglio le sue abilità di tiro, mentre la Messana, nonostante la prestazione magistrale contro i precedenti avversari, cercherà di impiegare maggiore attenzione alla fase di copertura, senza tuttavia rinunciare al gioco offensivo espresso finora.

Questo l’intervento del tecnico degli ospiti Giuseppe Cosimini al riguardo: «Abbiamo un modo di giocare offensivo, ma quando non abbiamo la palla dobbiamo fare un lavoro difensivo che coinvolga tutta la squadra, non solo i difensori. In queste due partite si sono visti difensori non abituati a giocare insieme, ma ci stiamo lavorando.»

Nel frattempo, i giocatori rimasti finora indisponibili per infortunio o non convocati per scelta tecnica stanno recuperando gradualmente la loro condizione fisica. Ancora fuori Gonzalez, De Gaetano e Madia, il cui rientro è atteso a breve. Per gli ultimi due dovrebbero rimanere al più dieci giorni di degenza, dunque il tecnico si augura di avere l’intera rosa a disposizione alla ripresa della Coppa Italia Dilettanti: «In sette giorni faremo tre partite, sarà necessario che tutti si mettano in evidenza. La Coppa è importante, ma intanto siamo concentrati sulla prossima partita. Il Melilli è un osso duro.»

Infatti, durante la sessione di ieri i giocatori hanno potuto studiare gli avversari maggiormente nel dettaglio grazie all’analisi video. Finora, le partite di campionato del Melilli si sono accese maggiormente nel secondo tempo, nel bene e nel male, dunque per assicurarsi un risultato utile in trasferta sarà necessario schierare una formazione dotata di grande corsa e resistenza per tutti i 90 minuti.

Riguardo gli avversari, Cosimini dichiara: «Due anni fa ho allenato Ferrini, un difensore, e mi fa piacere che abbia spazio in questa categoria. Sono ben messi soprattutto a centrocampo, sarà una partita difficile.»

I padroni di casa potranno fare affidamento su importanti profili di esperienza, su tutti il centrocampista Aya Diouf e l’attaccante Stefano Frittitta, veterano dell’Eccellenza Sicilia ancora alla ricerca della prima rete stagionale. Occhio anche ai più giovani, come Sebastiano Di Stefano, messosi in luce nella prima giornata segnando la doppietta vincente contro il Niscemi, e il nuovo arrivo Mohamed El Ghailani, già nel giro della Nazionale algerina Under-20.

Il tecnico ospite aggiunge: «Frittitta è un attaccante importante, ha un ottimo stacco di testa. Dovremo stare attenti a lui e a Di Stefano, ma anche a tutta la squadra. Cercheranno di non farci giocare, non dimentichiamo che in Coppa contro l’Avola non ha mai perso se non ai tiri di rigore. In casa questa squadra si trasforma, infatti ho raccomandato ai ragazzi di non guardare il risultato di domenica scorsa, perché sarà tutta un’altra storia.»

Per contrastare le avanzate del Melilli, potrebbero essere impiegati dal primo minuto degli uomini particolarmente abili nei giochi aerei e nei duelli fisici. Tra i giocatori che rispecchiano queste caratteristiche Cosimini ha una vasta scelta a disposizione, soprattutto nel reparto difensivo, in cui Tricamo e Giorgetti hanno maggiore probabilità di essere inclusi tra i titolari.

Nonostante l’errore sulla seconda rete del Rosmarino, dovrebbe essere riconfermato l’under Mazzola, autore di una prestazione nel complesso positiva.

L’allenatore lo esorta per il prossimo impegno: «Non bisogna mai colpevolizzarlo, ma semplicemente indicargli l’errore, se ce n’è uno. Sul 4-1 sia Mazzola che il resto della squadra si sono lasciati un po’ andare, ma lui è un ragazzo intelligente e sa di non dover mai staccare la spina. Soprattutto per i giovani, dagli errori si può solo imparare. Lui ha imparato che le partite finiscono solo al novantesimo minuto.»

Oltre che per Mazzola e il portiere Ferrara, nessun dubbio sulla riconferma dei marcatori della scorsa giornata, ossia Cannavò, Franchi, Biondo e Bonasera, quest’ultimo in una fase di costante miglioramento.

Successivamente a quanto già dichiarato nell’ultimo post-partita, il tecnico precisa: «Sta crescendo soprattutto sul piano della personalità, più gioca e più fa esperienza. Crede di più nelle sue potenzialità, che sono enormi. Per il gioco che proponiamo ha lavorato sul tiro e si sta già prendendo di coraggio, come si è visto nell’ultima partita.»

L’impiego di qualche under in più rispetto alle settimane precedenti, anche solo nel secondo tempo, non è un’ipotesi da escludere, così come è alta la probabilità di rivedere Gargiulo titolare al posto di De León. Da valutare, invece, l’ingresso dall’inizio di Rizzo e De Jesús.

Domenica 28 settembre il pubblico della massima serie regionale avrà modo di scoprire se la Messana riuscirà a imporsi e a raggiungere la vetta del girone, oppure se gli avversari ribalteranno la classifica tornando in campo con un diverso atteggiamento.

