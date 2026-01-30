Eccellenza, Messana – Niscemi si giocherà regolarmente

L'incontro è in programma sabato allo stadio di Bisconte. Trasferta per la squadra del Comune colpito dalla frana

Nonostante i danni provocati dalla frana nel territorio di Niscemi, la squadra rappresentativa del Comune nisseno si prepara alla trasferta contro la Messana prevista alle ore 14:30 di domani. Almeno per il momento, non è stato disposto alcun rinvio per l’incontro valevole per la ventesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia, che pertanto dovrebbe svolgersi regolarmente al “Sorbello Stadium” di Bisconte, salvo improvvisi peggioramenti delle condizioni meteorologiche.

Partita che avrà una grande importanza dal punto di vista non solo sportivo, ma soprattutto affettivo per gli ospiti, i quali, malgrado il carico ancora pesante da sopportare prima che la loro città torni in condizioni normali, comunque desiderano regalare un pezzo di quella normalità ai propri tifosi almeno per 90 minuti.

Nel frattempo che proseguono gli allenamenti in casa giallorossa, un comunicato annuncia una novità riguardante lo staff tecnico di Antonio Venuto, con la nomina di Damiano Proto in qualità di responsabile dell’area tecnica. Nato a Catania nel 1985, Proto è in possesso della qualifica Uefa B e di Collaboratore della Gestione Sportiva con indirizzo Tecnico. In precedenza, ha ricoperto anche i ruoli di osservatore del Lecce in Serie A e B, tra il 2007 e il 2009, di allenatore in seconda del Pescara in Serie C nel 2021 e di direttore sportivo all’Atletico Catania Viagrande nella scorsa stagione.

Riguardo ai giocatori, la settimana in corso ha già portato soddisfazioni personali a due under convocati nelle Rappresentative giovanili della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero Bryan Mameli e Giosuè Bonasera. Quest’ultimo, impegnato nel raduno dell’Area Sud della Rappresentativa Nazionale a Catanzaro, ha avuto impiego in campo per 45 minuti durante un’amichevole a ranghi misti.

Si cerca ora una soddisfazione collettiva dopo il rammarico delle numerose occasioni sprecate nell’ultimo 0-0 sul campo della Nebros, compreso il rigore di Cannavò parato dal portiere avversario Sendin. La Messana si troverà davanti a una sfidante che in fase di non possesso ha mostrato alcune incertezze nelle ultime quattro giornate, ma per tale ragione è determinata a rifarsi e a ridurre il distacco dalla zona playoff, che attualmente ammonta a sei punti. Come dimostrato anche dall’ultimo 2-2 casalingo contro il Vittoria, corsa e tecnica non mancano ai gialloverdi, soprattutto a giocatori come Mattia Trovato e Ousman Bojang, mentre invece è costato qualche fallo di troppo, come il tocco di mano che ha propiziato il pareggio dei biancorossi.

Dall’altra parte, proprio i peloritani hanno intenzione di riscattarsi dopo la sconfitta dell’andata, la prima stagionale, in cui un’autorete sfortunata di Rizzo e un gol di Trovato avevano determinato il 2-1 a favore del Niscemi. Sarà possibile centrare i tre punti prestando una maggiore cura dei dettagli in fase di tiro, ma occorrerà rivolgere attenzione anche ai calci piazzati, in quanto possono decidere la partita di domani nel bene e nel male. Sarà dunque fondamentale per gli uomini di Antonio Venuto mantenere la difesa ben schierata ed evitare che gli avversari possano incidere in contropiede, seguendo la stessa linea che finora ha garantito alla squadra l’imbattibilità per sette giornate consecutive, dieci se si considera l’era Cosimini, il che fa ben sperare in ottica playoff malgrado la vetta si sia allontanata in maniera quasi definitiva.

Ancora assenti dall’elenco dei convocati Tricamo, Deodato e Gargiulo a causa dei rispettivi infortuni. Non si sommano ulteriori defezioni rispetto alla trasferta contro la Nebros.

Difficile che Mameli e Bonasera vengano impiegati dal primo minuto, essendo appena rientrati dai raduni delle Rappresentative LND, più probabile che Venuto voglia puntare su forze fresche.

Davanti al portiere Ferrara occasione da titolare per Mazzola nella difesa a tre con Della Guardia e Giorgetti. Verso la riconferma Pannitteri, che dovrebbe pertanto occupare il secondo slot destinato obbligatoriamente ai giocatori under. A completare il centrocampo saranno Biondo e uno tra Rizzo e Gazzè, con il primo in vantaggio, mentre sulle fasce sono favoriti Fragapane e Agolli. Partito dalla panchina la scorsa domenica, David Gueye ora si candida a formare la coppia d’attacco iniziale con Cannavò, mentre invece Genovese potrebbe subentrare a gara in corso.

Riccardo Giacoppo