Ecco il Meeting del turismo. Così Messina si mostra agli esperti del settore - Tempostretto

Dal 18 al 21 ottobre escursioni sui Peloritani, sui laghi e sul litorale, ma anche attività serali e visite notturne a monumenti suggestivi come il Sacrario di Cristo Re e il campanile del Duomo

Tutto pronto per il Meet Tourism Messina. Saranno quattro giorni, dal 18 al 21 ottobre, di eventi, escursioni, monumenti da scoprire e specialità da gustare, interamente dedicata ai compratori, alle imprese a cui mostrare tutte le bellezze cittadine per poi farle entrare nel circuito nazionale, mostrandole ai turisti. E l’obiettivo è di facile intuizione: Messina vuole mostrarsi in tutta la sua bellezza per attirare in città sempre più persone, non soltanto croceristi, così da crescere ulteriormente in chiave turistica.

In programma escursioni sui Peloritani, sui laghi e lungo tutto il litorale, ma anche attività serali e visite notturne a monumenti suggestivi come il Sacrario di Cristo Re e il campanile del Duomo.

Basile: “Ruolo da protagonista”

A presentare il programma è stato il sindaco Federico Basile, che ha accolto a Palazzo Zanca enti e operatori turistici: “Quest’anno Messina ha avuto tante opportunità per farsi conoscere e questo lo vediamo ogni giorno. La nostra città noi la conosciamo perché la viviamo, ma chi da fuori è venuto qui per promuoverla l’ha conosciuta e la fa conoscere fuori dai confini della Sicilia. Messina si sta ritagliando, dal 2018 a oggi, un ruolo da protagonista. Quest’evento arriva dopo i due giorni di Sud Innovation Summit e abbiamo pensato che per far conoscere la città ai buyer dovevamo portarli qui. Vogliamo dare la possibilità di mettere in contatto domanda e offerta. Il Comune non è un’impresa ma un ente pubblico che deve mettere in condizione la città di crescere. Il meeting è un incontro in cui soggetti qualificati avranno la possibilità di apprezzare ciò che noi messinesi abbiamo e conosciamo, per farli entrare nel circuito nazionale”.

Caruso: “Iniziamo a vedere i frutti”

L’ideatore è l’assessore al Turismo, Enzo Caruso: “Mia nonna diceva che se vuoi mangiare le fave il lunedì di Pasqua devi piantare a novembre. Questo percorso è iniziato nel 2019 e ora trova i suoi frutti. La città andava preparata, sistemata per accogliere i turisti, con maggiore cura e servizi. Gli eventi dell’assessore Finocchiaro ci hanno dato un ritorno importante, da chi ha conosciuto una città e l’ha trovata bellissima e in crescita. Ora l’amministrazione vuole mettere l’olio in un motore che è rappresentato dalle imprese sul territorio”.

Finocchiaro: “Fermare i flussi di passaggio”

Chiude proprio l’assessore Massimo Finocchiaro: “Questa è una tre giorni di eventi, con molti luoghi e attività con cui vogliamo trasferire entusiasmo, cultura, tradizioni ed emozioni a questi buyer. È un’appendice del Sud Innovation Summit vista come accoglienza e capacità di mostrarsi. Oggi ci sono maggiori opportunità e con il coraggio degli imprenditori dobbiamo fermare i flussi di passaggio. Ogni euro che si investe se ne ricavano 7, in qualsiasi attività che si è svolta”.

Articoli correlati