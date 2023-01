Ecco il Rally del Tirreno a Messina, Top Competition svela le gare 2023 - Tempostretto

In programma due Slalom di campionato italiano, uno di Coppa Italia e il Trofeo dei Castelli Peloritani

MESSINA – Due Slalom di campionato italiano, uno di Coppa Italia e il Trofeo dei Castelli Peloritani, gara di regolarità a validità regionale. Queste le gare che la Top Competition porterà sul territorio della provincia di Messina nella prossima stagione. Si inizia a maggio con lo Slalom Rocca Novara di Sicilia, ma a spiccare è il Rally del Tirreno, la gara di Coppa Italia e Campionato siciliano in programma nel weekend del 24 settembre 2023, che coinvolge da vicino la Città Metropolitana e che riporta le auto da competizione su strade, dove sono state scritte memorabili pagine di automobilismo.

La presentazione a Palazzo Zanca

Il sindaco Federico Basile (nella foto la presentazione) ha accolto con interesse a Palazzo Zanca la presentazione del calendario delle gare Aci Sport organizzate da Top Competition, presieduta da Maria Grazia Bisazza, presenti gli Assessori alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli.

Parole di apprezzamento da parte del primo cittadino per il proficuo dialogo che Top Competition ha con Istituzioni e realtà e che rappresentano un autentico valore aggiunto ad ogni evento: “Le gare portano novità e siamo grati a Top Competition per la presentazione di un calendario ricco – ha sottolineato il sindaco Basile – la promozione e lo sport sono un binomio che procede di pari passo. Vedo molto entusiasmo ed interesse anche da parte degli Assessori Finocchiaro e Minutoli, con i quali porteremo avanti una proficua collaborazione, che diventa una promessa di impegno. Le gare sono una preziosa opportunità per organizzare attività ed eventi collaterali per la varietà di pubblico che coinvolgono”.

Ruolo centrale di Messina e indotto turistico

“Le gare automobilistiche – ha dichiarato l’assessore Finocchiaro – hanno un ‘sapore’ particolare per la città di Messina e soprattutto per chi come noi ha vissuto 26 edizioni del Rally Città di Messina. Questo sport è motivo di coinvolgimento per gli appassionati e motivo di interesse per un indotto turistico ed economico che può portare alla città, grazie al mio collega Minutoli che ci sta coinvolgendo in questa sua passione, e troverà certamente il nostro supporto”.

“Il Sindaco Basile e l’Assessore Finocchiaro – ha concluso Massimiliano Minutoli – hanno subito condiviso il mio entusiasmo ed hanno apprezzato l’efficacia del progetto e di quello che si può realizzare in città e fuori, oltre ad essere capaci di proiettarsi verso eventi di livello superiore. Ricordiamo che queste iniziative sono possibile grazie all’imprescindibile supporto dell’Automobile Club Messina e della Delegazione Regionale Aci Sport con a capo Daniele Settimo, anche lui messinese. Una collaborazione forte che ci porterà a rilanciare il ruolo centrale che Messina ed il suo territorio Metropolitano rivestono e meritano”.

Calendario Gare Top Competition

Le gare del 2023

• 14 Maggio 28° Slalom Rocca Novara di Sicilia, Campionato Italiano Slalom – Novara di Sicilia

• 25 Giugno 6° Slalom di Salice CO 5^ Zona – Salice, Messina

• 15 Ottobre 28° Slalom Torregrotta – Roccavaldina, Campionato Italiano Slalom Coeff. 1,5 – Torregrotta

• 24 Settembre 20° Rally del Tirreno – Messina, Coppa Rally di 8 Zona – Messina, Villafranca Tirrena

• 3 settembre 3° Trofeo dei Castelli Peloritani, Campionato Siciliano – Villafranca Tirrena.