Edilizia, premio per il Gruppo Mammana di Castel di Lucio - Tempostretto

Premiato alla sede della Borsa Italiana come eccellenza dell'anno e innovazione. Ha la sede sui Nebrodi

CASTEL DI LUCIO – XIII edizione del premio nazionale “Le Fonti Awards”. I fratelli Antonio e Giuseppe Mammana hanno ritirato un riconoscimento che premia il Gruppo Mammana come “eccellenza dell’anno, innovazione e leadership per l’edilizia pubblica e privata”. La premiazione si è svolta giovedì 19 ottobre, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana. L’evento organizzato da Le Fonti, live streaming tv con una business community di oltre 10,5 milioni di persone in 125 Paesi, punta a “valorizzare le eccellenze del mondo imprenditoriale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni, il modello di business, e i progetti svolti”, si legge in un comunicato.

In quanto vincitori, potranno godere di un’importante esposizione mediatica presso la comunità degli investitori, in tutte le città dove il premio è presente: New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari globali.

Nasce nel 1996, come ditta individuale, e nel corso degli anni l’impresa è specializzata nella realizzazione di opere complesse: eolico, infrastrutture stradali e autostradali anche in concessione, aeroporti, infrastrutture industriali e interventi di edilizia residenziale.