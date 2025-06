Editoria in Sicilia. Pubblicato l’avviso da 3 mln, le domande dal 6 giugno

Il presidente Schifani: "Avanti con una misura fondamentale per le imprese"

3 milioni alle imprese siciliane nel campo dell’editoria. Pubblicato da Irfis FinSicilia (Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia Spa) l’avviso per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell’editoria e delle emittenti radio e televisive che operano in Sicilia. La misura, approvata dal governo Schifani nella seduta della Giunta dello scorso 16 maggio, entra nella fase operativa.

Si tratta di risorse del Fondo Sicilia destinate alle imprese dell’editoria, sia cartacea che digitale, alle emittenti radio e televisive e alle agenzie di stampa che producono un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno, che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della regione e con sede legale o operativa nell’Isola.

Da venerdì 6 giugno sarà possibile presentare le domande per una finestra che resterà aperta fino al 7 luglio. Le domande possono essere inviate via Pec all’indirizzo: interventieditoria2025@pec.irfis.it e devono riportare la dicitura “Interventi in favore dell’editoria – Nuova iniziativa 2025”.



Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle istanze e all’erogazione del contributo sono curati direttamente da Irfis FinSicilia Spa, tenendo conto degli elementi dichiarati e dei documenti forniti, avvalendosi anche di informazioni presenti in banche dati ufficiali di altri Enti. L’avviso, la modulistica per le domande e gli allegati da compilare sono disponibili on line sul sito Irfis a questo

«Prosegue, nel pieno rispetto dei tempi, il percorso di questa misura – commenta il presidente della Regione siciliana Renato Schifani – mirata a sostenere un settore, come quello dell’editoria, fondamentale per il tessuto economico e per tutta la nostra società. Ancora una volta, Irfis si è dimostrata celere e operativa nell’attuare gli interventi che abbiamo voluto a favore delle imprese e di tutti i siciliani».

Il plafond finanziario è ripartito in una quota base di 2,2 milioni, suddivisa secondo criteri che tengono conto – tra l’altro – del numero di giornalisti assunti e dei dati di diffusione di copie o di visualizzazioni. E prevede anche una quota premiale di 800 mila euro assegnata sulla base di alcuni requisiti generali, fra cui il numero di giornalisti assunti a tempo indeterminato in Sicilia e il periodo di attività della testata e, ancora, sulla base di requisiti specifici come il numero di lanci per le agenzie di stampa, il tempo medio di permanenza sulle pagine per le testate on line o la presenza sui social media delle testate di informazione per la diffusione dei contenuti.