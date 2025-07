Edoardo Bennato a Taormina, “Sono solo canzonette tour” al teatro antico

Appuntamento il 22 agosto ma prima tappe in Sicilia a Ragusa e Cefalù

“Sono solo canzonette tour 2025”. Da immortale della musica italiana, classe 1946, Edoardo Bennato continua le sue tournée e fa tappa in Sicilia in agosto. Gli appuntamenti? Il 18 a Ragusa, al sagrato della Cattedrale di San Giovanni, il 20 a Cefalù, sul lungomare Giardina, e il 22 agosto al teatro antico di Taormina.

I biglietti sono disponibili su Ticket one e nei punti vendita autorizzati. Più di 50 anni di carriera e uno stile graffiante e ironico caratterizzano il suo percorso artistico. Così lo presenta il suo ufficio stampa: “Edoardo Bennato, l’artista ribelle, pirata del rock made in Bagnoli, si esibirà quest’estate in tutta Italia con Sono Solo Canzonette Tour 2025. Un Peter Pan “impertinente”, allergico a ogni etichetta, un sovversivo della musica, un provocatore che ha scritto e composto assoluti capolavori, diventati pietre miliari della musica italiana, porterà nelle arene delle principali città italiane i classici del suo repertorio, le canzoni che lo hanno reso celebre e amato dal suo pubblico. Punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, è stato il primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano”.

La possibile scaletta

Ecco la probabile scaletta (da recensiamomusica.com).

Abbi dubbi

2. Sono solo canzonette / Il gatto e la volpe

3. La torre di Babele

4. Mangiafuoco

5. È stata tua la colpa

6. Mastro Geppetto

7. Quando sarai grande

8. La fata

9. A cosa serve la guerra

10. L’isola che non c’è

11. Cantautore

12. A Napoli 55 è ‘a musica

13. La calunnia è un venticello

14. Rinnegato

15. La Luna

16. Le ragazze fanno grandi sogni

17. Il rock di Capitan Uncino

18. Io vorrei che per te

19. Asia

20. Una settimana… un giorno

21. Nisida