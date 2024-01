Eletti i presidenti dei Quartieri, ad Alì Terme avviata una nuova fase di partecipazione popolare

Salvatore Cinturrino, Mariella Grasso, Salvatore Tilenni e Agata Gugliotta eletti all'unanimità per guidare i nuovi quartieri istituiti nella decisione del presidente del Consiglio Muscarello

ALI’ TERME – Le elezioni per la scelta dei Presidenti dei quartieri ad Alì Terme sono giunte alla loro conclusione, portando con sé una nuova era di coinvolgimento cittadino nelle dinamiche amministrative del Comune. Il verdetto delle urne ha visto l’elezione unanime di quattro figure di spicco: Salvatore Cinturrino per il quartiere “Maestro Guglielmo Centro Maria Ausiliatrice”, Mariella Grasso per il quartiere “Mena Tiro a Segno”, Salvatore Tilenni per il quartiere “San Giuseppe” e Agata Gugliotta per il quartiere “San Rocco Via Roma”.

Questi risultati segnano un importante passo avanti nella governance locale, poiché i quartieri sono stati istituiti per la prima volta ad Alì Terme grazie a una delibera di consiglio fortemente voluta dal presidente Muscarello e approvata all’unanimità. La decisione di decentralizzare il potere amministrativo riflette la volontà di promuovere una maggiore partecipazione popolare nella vita della comunità.

Le elezioni si sono svolte nell’aula consiliare nei giorni di domenica 21 e 28 gennaio, testimoniando un interesse significativo da parte dei cittadini. Il coinvolgimento attivo della comunità ha dimostrato la consapevolezza e l’importanza di queste nuove figure di quartiere nel processo decisionale. Nei prossimi giorni, i neo eletti Presidenti dei quartieri si incontreranno con il Sindaco e la Giunta per avviare una collaborazione proficua. L’obiettivo principale è ampliare ulteriormente la partecipazione popolare nella

La creazione di questi quartieri rappresenta un passo avanti significativo verso una governance più inclusiva e democratica, in cui la voce di ogni cittadino ha un ruolo centrale nella costruzione del futuro di Alì Terme. La speranza è che questo nuovo modello possa servire da esempio ispiratore per altre comunità che desiderano promuovere una partecipazione più attiva e diretta dei cittadini nella gestione del proprio destino.