Elezioni a Messina, sostituiti 42 presidenti di seggio e 94 scrutatori

Al voto oggi e domani. Attivi i servizi digitali “Elezioni amministrative 2026” e “Dove voto” per supportare gli elettori

MESSINA – Amministrative a Messina. “Dopo la regolare costituzione dei seggi nella giornata di ieri, questa mattina si sono insediate le 253 sezioni elettorali del Comune di Messina, oltre ai 9 seggi speciali, dando avvio alle operazioni di voto per l’elezione del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali”. A comunicarlo il Comune di Messina.

“L’Ufficio elettorale ha provveduto alla sostituzione di 42 presidenti di seggio e 94 scrutatori, mentre ulteriori 83 presidenti sono stati surrogati dalla Corte d’Appello, garantendo la piena operatività di tutte le sezioni elettorali cittadine. Per le consultazioni amministrative risultano iscritti al voto 188.540 elettori”, viene comunicato.

Le votazioni si svolgeranno oggi, domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle 23, e proseguiranno domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle 15. Conclusa la votazione alle ore 15 di domani, prenderanno avvio le operazioni di scrutinio.

I dati relativi all’affluenza saranno diffusi nella giornata di oggi alle ore 12, 19 e 23, e domani alle ore 15, in coincidenza con la chiusura delle operazioni di voto.

Il Servizio elettorale del Comune informa inoltre che sarà possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali e delle carte d’identità presso Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea 1, piano terra, oggi sino alle ore 23 e domani dalle ore 7 alle 15, oltre che presso le sedi delle sei Circoscrizioni cittadine.

Le sedi circoscrizionali interessate sono:

· I Circoscrizione – Vico Petraro n. 6, Tremestieri;

· II Circoscrizione – Palazzo Servizi, Stadio San Filippo;

· III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira 2”, Camaro San Paolo;

· IV Circoscrizione – Via dei Mille, is. 88 n. 257;

· V Circoscrizione – Via Nicola Petrina 2, Villa Lina;

· VI Circoscrizione – Via Consolare Pompea n. 1853, Ganzirri.

Informazioni utili per gli elettori

Attraverso il nuovo sito dedicato, sviluppato internamente dal Comune di Messina dal Servizio RTD, gli elettori, collegandosi al portale “Elezioni amministrative 2026” possono ricevere informazioni chiare e aggiornate sulle consultazioni elettorali attraverso una guida sintetica e accessibile.

Il portale include:

· indicazioni pratiche su documenti, orari e modalità di voto;

· informazioni sul rilascio delle tessere elettorali;

· un design responsive, per un’esperienza ottimale da smartphone, tablet e PC.

Il secondo strumento digitale è il servizio online “Dove Voto”, che consente di individuare rapidamente il proprio seggio elettorale tramite:

· ricerca per cognome e codice fiscale;

· mappa geolocalizzata dei seggi.

Il servizio è disponibile all’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it

Il Comune di Messina renderà disponibili in tempo reale le percentuali di affluenza e, al termine dello scrutinio, i risultati ufficiali delle elezioni amministrative per il Sindaco, il Consiglio comunale e i Consigli circoscrizionali, con le relative liste e candidature collegate.