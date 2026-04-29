Elezioni Barcellona 2026, le liste di Nicola Barbera

Tutti i nomi delle 9 liste a sostegno del candidato sindaco del centro destra e gli assessori designati

Sono nove le liste dei candidati al consiglio comunale che sostengono la corsa di Nicola Barbera a sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, appoggiato dai big del centro destra del territorio di riferimento, a cominciare dai deputati Tommaso Calderone e Pino Galluzzo. Barbera ha designato assessori Gianluca Sidoti, Gabriella Caccamo, Vanessa Christine Isgrò, Fernando Ofria.

Fratelli d’Italia

Eduardo Barca detto Eduardo, Giorgio Leonardo Catalfamo, Salvatore Chillemi, Vera Cucé, Fortunato D’Amico, Luigi Sebastiano Dalia, Erika De Francesco, Greta Di Nuzzo detta Dinuzzo, Carmelo Giunta, Carmela Imbesi detta Carmen detta Guercio, Vanessa Christine Isgrò, Giampiero La Rosa detto Larosa, Antonina Lepro detta Antonella, Francesca Tindara Lo Presti, Alessandra Mirabile, Cesare Molino, Daisy Francesca Munnia, Anna Muscarà, Angelo Paride Pino detto Paride detto Angelo, Agostina Recupero, Aurora Stincone, Concetta Saporita, Maria Gabriela Torre, Evelyn Tindara Trapani.

Nicola Barbera Sindaco

Sebastiano Bauro, Michele Bengala, Giovanni Battista Bucalo detto Titta detto Bucolo, Tiziano Chiofalo, Cettina Cicciari, Maria Cicero, Domenico Giunta, Maria Granata, Francesco Fazio, Giulia Floramo, Chiara Italiano, Tindara Labozzetta detta Tina, Sonia Lanza, Lucia Mazzeo, Patrizia Antonella Milone, Lorenzo Munafò, Giuseppe Occello, Francesco Perdichizzi, Carmelo Pirri, Daniela Porcino, Carmelo Ravidà, Antonino Stefano Sottile, Andreana Francesca Speciale, Irene Stagno.

La civica Barcellona P.G.

Sandra Alesci, Carmen Alesci, Maria Carmela Buccheri, Cosimo Calvo, Pamela Campo, Antonella Capone, Vincenzo Catanesi, Maria Chillemi, Antonina Rosalia Smeralda Costantino, Irene Fazio, Giorgio Ferrara, Gianluca Angelo Grasso, Cosimo Glielmi, Giuseppina Liotta, Martina Maio, Carmelo Munafò, Caterina Puliafito, Angela Salmeri, Luciano Samuele Scarpaci, Maria Scolaro, Velio Andrea Spartà, Salvatore Trasacco, Michele Letterio Zangla, Carmelina Zarcone.

Fuori dal coro

Roberto Molino, Michele Mandanici, Antonino Tindaro Mangano detto Nino, Laura Antonella Aliberti, Rosa Salvo, Francesca Caliri, Filippa Simona Maggistro Contenta, Wafaa Zanbib, Corrada Siracusa, Carmelo Viola, Shpresa Senaj detta Speranza, Caterina Agrillo detta Katrine, Federico Di Salvo, Lucia Gerbino detta Lucia Pulejo, Sebastiana Calabrò detta Liliana, Tindaro Grasso, Giuseppina Sottile, Caterina Bartolone, Mauro Branciforte, Andrea Giulio Giorgianni, Eleonora Maria Ilacqua, Maria Vanessa Sindoni, Aurora Torre, Rosalia Pagano.

Ascoltiamo Barcellona

Enrico Alfio Baccarini, Vittoria Bertami, Domenico Mirko Bonaceto, Giuseppe Cambria, Maria Conti, Francesco Cordaro, Caterina Chiofalo, Provvidenza Antonina Chiofalo, Maria Tindara Gullo, Myriam Iuculano, Nunzio La Macchia, Giuseppe Lembo, Domenica Milone, Michele Pino, Ludovica Raffa, Natale Tindaro Paratore, Claudio Pascalone, Luca Talamo.

Noi ci siamo

Maria Carmela Abbate, Giovanni Alesci, Salvatore Benenati, Ornella Tindara Cannata, Giuseppe Catalano, Vivianna Coppolino, Doriana D’Amico, Martin Elias Fazio, Stefano Giorgianni, Francesco Giunta, Arleta Teresa Lis, Giuseppe Maio, Maria Grazia Mazzeo, Sebastiano Salvatore Miano, Vincenzo Nania, Maria Otera, Daniele Piccolo, Clelia Puddu, Daniela Saffioti, Giuseppe Antonino Scarpaci, Salvatore Torre, Salvatore Trifilò, Marco Viola.

Forza Italia

Alfredo Giovanni Aspa, Luigi Bambaci, Mario Barresi, Orazio Beninati, Antonio Biondo, Paola Bucca, Angela Bucolo, Carmelo Calderone, Maria Caruso, Tindaro Giovinazzo, Daniela Iannello, Andreana Impollino detta Liliana, Marika Lax detta Catalfamo, Sebastiano Migliore, Carmela Perdichizzi detta Carmelina, Tommaso Maria Pino, Lidia Pirri, Francesco Puliafito, Carmen Elena Rominu, Daniela Scarpaci, Jasmine Sciacca, Gianluca Sidoti, Elisabetta Sofia, Domenico Trio detto Mimmo.

Azzurri per Barcellona P.G.

Alessandro Abbate, Giuseppe Antonio Aliquò, Fabiana Bartolotta detta Fabiana, Gianfranco Benenati, Giovanni Campanella, Cosima anna Caranna, Franco Salvatore Caruso, Giuseppe Coppolino, Riccardo D’Amico, Giovanni De Pasquale, Antonella Drago Ferrante, Graziella Genovese, Lorenzo Gitto, Caterina Vanessa Giunta, Ferdinando Grosso, Valeria Italiano, Oksana Kravchenko detta Oxa, Diego Lanza, Luana Concetta Marchese, Eleonora Maria Antonina Marzullo, Sebastiano Mazzeo, Alessandro Miano, Yvonne Saja, Antonino Sciacca.

Vamos! Con Barbera sindaco

Giuseppe Giovanni Alosi detto Peppino, Andrea Barresi, Rosario Bilardo, Maria Tindara Biondo, Fulvio Luca Bucca, Carmelo Calderone, Santina elvira Capone, Nicolò Chillemi, Antonino D’Amico, Giusi D’Angelo, Marisa Di Salvo, Antonino Famà, Rosario Ingegneri, Francesco La Rocca detto Franco, Pietro Marchese, Angela Mendolia, Elibjonda Metushaj detta Eli, Maria Carmela Miano, Carmelina Milone, Paolo Piccolo, Angela Telleri, Rita Torre, Denise Traviglia, Carmela Villalba detta Carmen